土耳其確診數翻倍 政府籲高危族群快打加強劑

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土耳其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再次升溫，7月4日至10日期間，確診人數逾11萬是前一週的兩倍之多。圖為土耳其民眾15日在公立醫院施打輝瑞/BNT加強劑。（讀者提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年7月15日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其COVID-19疫情再次升溫，7月4日至10日期間，11萬7095人通報確診，人數是前一週的兩倍之多。土耳其衛生部長建議，高危險族群於前次接種疫苗的6個月後施打加強劑，強化自我保護力。

根據土耳其衛生部數據，6月26日至7月3日期間，土耳其新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）5萬7113例病例。7月4日至10日則有11萬7095人確診，至少31人病歿，6萬1047名患者康復。

土耳其人口逾8468萬人，自2020年3月11日通報首例確診以來，已有9萬9088人病歿，逾1529萬7539人感染。全國累計施打疫苗劑量為1億4811萬7265劑。隨著確診人數再次增加，衛生部開放民眾預約加強劑，以減少感染人數。民眾可選接種科興、輝瑞/BNT或國產疫苗Turkovac。

土耳其衛生部去年底向已施打兩劑中國科興疫苗、兩劑輝瑞/BNT疫苗，且接種第4劑已3個月的民眾提供第5劑疫苗。「自由日報」（Hurriyet Daily News）昨天報導，65歲及以上的長者及高危險族群可施打第6劑。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）8日、也就是宰牲節（Eid al-Adha）假期前夕，強烈建議50歲以上者及高危險族群於前次接種疫苗的6個月後，施打加強劑。Omicron變異株使新增確診病例增加，宰牲節假期開始後，民眾接觸增加，高危險族群更應該要自我保護。

宰牲節與開齋節是伊斯蘭教的兩大重要節日，宰牲節是伊斯蘭曆每年最後一個月的第10日，今年為西曆的7月9日。（編輯：陳惠珍）1110715