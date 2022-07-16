更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩
生活

圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登
首頁 / 國際

拜登前腳剛走 以色列報復遇襲轟炸加薩走廊

2022/7/16 20:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩市16日綜合外電報導）以色列今天破曉前空襲加薩走廊，聲稱為了報復深夜從哈瑪斯組織控制的巴勒斯坦領土發射的火箭。交火發生前數小時，美國總統拜登才結束以色列訪問，前往沙烏地阿拉伯。

法新社報導，以色列國防軍發布聲明表示，「不久之前，我們的噴射戰鬥機襲擊了加薩走廊（Gaza Strip）中部一個屬於哈瑪斯（Hamas）恐怖組織的軍事用地」，還說這是為了回應「來自加薩走廊對以色列領土的攻擊」。

聲明指出，「這個軍事用地由一個地下綜合設施構成，內部放置用來製造火箭的原物料」，是加薩走廊上這類設施當中「最重要的一個」。「襲擊這個場所，將大大阻礙與破壞哈瑪斯組織部隊的能力。」

巴勒斯坦官方新聞社瓦法社（WAFA）報導，以色列發射飛彈擊中2個地點，其中一個「在一處觀光度假飯店附近」，造成鄰近房屋嚴重受損，所幸無人受傷。哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）譴責這場攻擊。

根據以色列軍方說法，昨天深夜有2波攻擊朝以國領土而來，每次發射2枚火箭，其中一枚遭到攔截，其餘3枚落在空地。

以色列城市阿什克隆（Ashkelon）和南部其他地區晚間響起警報，警告居民有火箭攻擊。

路透社報導，沒有團體出面宣稱要對攻擊負責。

拜登這趟中東行，目的包括促進以色列加深融入區域。他昨天前往沙烏地阿拉伯之前，拜訪了以色列占領的約旦河西岸，並在當地重申，他的政府堅定支持用「兩國方案」（two-state solution）來化解以巴衝突。

拜登在伯利恆（Bethlehem）表示：「必須要有巴勒斯坦人民能夠實際見到的一個政治視野。」但他也說：「我知道兩國方案的目標似乎如此遙遠。」一旁站著巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。

哈瑪斯譴責拜登的訪問。哈瑪斯另一名發言人巴荷姆（Fawzi Barhoum）表示，以色列今天的轟炸，「反映出猶太復國運動實體受到美國的支持與鼓勵，來發動攻擊和犯罪行為」。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110716

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀