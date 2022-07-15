更多編輯台推薦新聞：
全台首例 10歲白血病童細胞治療康復
生活

全台首例 10歲白血病童細胞治療康復

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300
首頁 / 國際

拜登到訪前 沙烏地釋善意開放以色列飛機入領空

2022/7/15 11:11（7/15 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德15日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天宣布，將向所有符合當局飛越要求的航空器開放領空；這顯然是在美國總統拜登到訪沙國之前，對以色列採取的開放態度。

沙國民航局在推特（Twitter）宣布，決定「向所有符合主管機關飛越要求的航空器開放沙國的領空」。這項公告實際上解除了對往返以色列飛機的飛越領空限制。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在聲明中說，「這一決定是總統（拜登）數月來與沙烏地阿拉伯堅持不懈、採有原則外交的結果，在他今天的訪問行程達到高峰」；他還說，拜登對此予以肯定。

拜登今天稍晚將抵達沙烏地阿拉伯，這是他這趟中東之旅的其中一站。蘇利文說，拜登稍後將針對新突破發表更多談話。

美國數週以來一直暗示，可能有更多阿拉伯國家採取措施來改善與以色列的關係。

沙烏地阿拉伯是眾所關注的焦點。沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭殺害及肢解後，拜登曾指稱沙國不見容於國際社會，如今仍將於下午抵達沙國訪問。

拜登這趟中東之旅於13日在以色列展開，他將從以色列直接飛抵沙烏地阿拉伯。沙國並不承認以色列，而拜登將成為第一位從以色列直飛沙國的美國總統。

沙國政府一再重申，將堅持阿拉伯聯盟（Arab League）數十年來的立場，在以色列與巴勒斯坦衝突未解決之前，不與以色列建立正式關係。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110715

延伸閱讀
美以簽訂新安全協議 拜登：全力阻止伊朗取得核武
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美以簽訂新安全協議 拜登：全力阻止伊朗取得核武