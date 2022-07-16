拜登：將繼續全面參與中東事務 不讓中俄乘隙而入

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（中央社吉達16日綜合外電報導）美國總統拜登今天告訴阿拉伯國家領導人，華府將繼續全面參與中東事務，不會將影響力拱手讓給中國、俄羅斯等其他世界大國。

法新社報導，拜登在位於沙烏地阿拉伯紅海沿岸吉達（Jeddah）舉行的峰會上說：「我們不會一走了之，留下真空給中國、俄羅斯或伊朗來填補。」

此次峰會是拜登中東之行的最後一站，與會者包括波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6國以及埃及、約旦和伊拉克等國領導人。

拜登一直希望利用這次峰會討論波動的油價，並勾勒他對華府在該地區作用的看法。

他昨天會見沙國國王沙爾曼（King Salman）和王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。美國情報調查結果認定，沙國實質統治者穆罕默德．沙爾曼「批准」2018年殺害異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的行動。

與穆罕默德．沙爾曼碰拳打招呼後，拜登說他有提到哈紹吉遭謀害一事，並警告未來不要攻擊異議人士。

穆罕默德．沙爾曼主持今天舉辦的峰會開幕式，國王沙爾曼則沒有出席。

他否認與哈紹吉之死有任何關係。哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館被肢解，遺體至今仍下落不明。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110716