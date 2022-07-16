更多編輯台推薦新聞：
圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300
首頁 / 國際

拜登：將繼續全面參與中東事務 不讓中俄乘隙而入

2022/7/16 20:51（7/16 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登15日飛抵沙烏地阿拉伯訪問。（安納杜魯新聞社）
美國總統拜登15日飛抵沙烏地阿拉伯訪問。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社吉達16日綜合外電報導）美國總統拜登今天告訴阿拉伯國家領導人，華府將繼續全面參與中東事務，不會將影響力拱手讓給中國、俄羅斯等其他世界大國。

法新社報導，拜登在位於沙烏地阿拉伯紅海沿岸吉達（Jeddah）舉行的峰會上說：「我們不會一走了之，留下真空給中國、俄羅斯或伊朗來填補。」

此次峰會是拜登中東之行的最後一站，與會者包括波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6國以及埃及、約旦和伊拉克等國領導人。

拜登一直希望利用這次峰會討論波動的油價，並勾勒他對華府在該地區作用的看法。

他昨天會見沙國國王沙爾曼（King Salman）和王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。美國情報調查結果認定，沙國實質統治者穆罕默德．沙爾曼「批准」2018年殺害異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的行動。

與穆罕默德．沙爾曼碰拳打招呼後，拜登說他有提到哈紹吉遭謀害一事，並警告未來不要攻擊異議人士。

穆罕默德．沙爾曼主持今天舉辦的峰會開幕式，國王沙爾曼則沒有出席。

他否認與哈紹吉之死有任何關係。哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館被肢解，遺體至今仍下落不明。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110716

延伸閱讀
拜登抵達沙烏地 試圖修復雙方長期戰略盟邦關係美國與沙烏地聯合聲明 同意阻止伊朗取得核武拜登訪沙烏地晤王儲 友好舉動惹惱哈紹吉未婚妻拜登邀阿聯元首訪美 修睦邦誼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登剛結束訪問 以色列報復轟炸加薩走廊