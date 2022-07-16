拜登拉攏沙烏地 王儲強硬改革欲擺脫哈紹吉案陰影

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電）異議記者哈紹吉遇害，一度讓沙國王儲穆罕默德．沙爾曼聲譽蒙塵。曾痛批此事的美國總統拜登本週展開上任來首次中東行，並與王儲互動熱絡，哈紹吉案是否已雲淡風輕、王儲叱吒中東之路可否排除，仍待觀察。

強硬派穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）5年前獲立沙烏地阿拉伯王儲以來，風風火火推動一系列改革，撼動保守沙烏地，同時也剷除任何可能影響其地位的威脅。

36歲的王儲身材高大，常被外界以名字英文縮寫MBS暱稱。他滿臉鬍鬚，嗓音低沉，精力充沛，從斥資鉅額發展的沙漠城「新未來」（NEOM），到在鄰國葉門展開長達7年的軍事行動，處處可見王儲野心。

法新社14日報導，穆罕默德．沙爾曼據聞偏好速食，是線上遊戲決勝時刻（Call of Duty）的玩家。當然，他也超級富有，不但坐擁價值5億美元（約新台幣150億元）的遊艇、一座法國城堡，聽說家中還有幅文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的畫作。不過，沙烏地官方否認這項傳聞。

相異於一口英國腔、西裝革履及具有牛津大學學位的其他沙烏地手足，穆罕默德．沙爾曼特異獨行。他身著傳統長袍及涼鞋，在豪華的沙漠營地招待親朋好友享用烤羊肉大餐。此外，他只娶一名妻子，與其他王室成員不同。

沙國國王沙爾曼（King Salman）2015年初登基時，任命穆罕默德．沙爾曼為國防部長。不久後，穆罕默德．沙爾曼也涉足經濟政策，監管國有石油公司及沙烏地對葉門的軍事行動。

穆罕默德．沙爾曼的頭銜甚多，外交界稱他為「萬能先生」。以改革者自居的王儲也主導沙烏地近代史上最劇烈的轉變。

在他督軍下，宗教警察如紙老虎，數十年之久的女性開車禁令成過去式，電影院重新開張。電影節、歌劇、重量級拳擊賽及職業摔角競賽等一一登場。

除了這些革新作為，穆罕默德．沙爾曼逮捕異議人士，迫使宗教組織服從指令。2017年，他以反腐為名鞏固權力，將約200名王子及企業界人士拘押在首都利雅德的麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton Hotel）。

對外，王儲奉行強勢外交，使沙烏地捲入區域競逐泥淖：葉門戰爭、對伊朗什葉派的敵意、封鎖卡達3年。據稱他還涉及拘押黎巴嫩總理。

作家哈伯德（Ben Hubbard）筆下的穆罕默德．沙爾曼具「高度爭議」。挺他的人稱讚王儲是中東期待已久的「大破大立」領袖，敵手則抨擊穆罕默德．沙爾曼未來將是冷血獨裁者。

2018年，沙烏地知名異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐伊斯坦堡領事館遭沙國特務殺害。美國情報部門認為，穆罕默德．沙爾曼批准相關行動，使王儲形象受到重挫。不過，王儲與時任美國總統川普（Donald Trump）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）關係良好，與庫許納更是換帖之交。法新社日前分析，這人脈對王儲在處理哈紹吉事件上大有助益。

拜登在競選總統時曾矢言嚴肅處理哈紹吉遇害案，讓沙烏地不見容於世界舞台。

言猶在耳，拜登16日抵達沙國訪問，與王儲拳碰拳打招呼。當時美國記者大聲詢問穆罕默德．沙爾曼「你會向他（哈紹吉）的家人道歉嗎？」，王儲未予回應。

當記者被帶離現場時，穆罕默德．沙爾曼臉上依稀出現一抹微笑。外界分析，這或許預示不到40歲的王儲在美國領導人來訪的加持下，重返國際政壇，將掌權超過半世紀或更久。（編輯：周永捷）1110716