拜登訪沙烏地 直言王儲應為哈紹吉之死負責
2022/7/16 10:50（7/16 11:06 更新）
美國總統拜登（左3）15日飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼等人會面。（美聯社）
（中央社沙烏地阿拉伯吉達15日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，他在和沙烏地阿拉伯實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼碰拳打招呼後表示，他認為王儲應為華盛頓郵報記者哈紹吉之死負責。
哈紹吉（Jamal Khashoggi）於2018年在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭沙烏地特務謀殺並肢解。拜登曾說，發生在哈紹吉身上的事令人髮指，沙烏地阿拉伯因此成了不見容於世的國家。拜登今天說，他不後悔說過這番話。
路透社報導，拜登在這趟試圖重新調整雙邊關係的旅程中表示，穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）否認參與謀殺哈紹吉，還聲稱已經追究相關人等的責任。
拜登對記者說：「我在會議一開始就提到哈紹吉遭謀害一事，清楚表達我當時和現在的想法。」
「我在討論此事時直接了當，十分明確地表達看法。我說話很直率，因為身為美國總統，對人權議題悶不吭聲，不符合我們和我個人的理念。」
美國情報部門認為，穆罕默德．沙爾曼批准了逮捕或殺掉哈紹吉的行動。
拜登談到穆罕默德．沙爾曼的反應時表示：「他基本上是說他個人不該為那件事負責。我說，我認為他應該要負責。」
拜登表示，他們也討論到能源議題，預計沙烏地阿拉伯這個主要產油國將在未來幾週內採取行動。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110716
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
紐時：40年最大通膨 美國人悲觀不利民主黨