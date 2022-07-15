紅海兩戰略小島移交沙烏地 傳以色列不反對

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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）以色列匿名高層官員表示，以國「不反對」將位於紅海的兩個具有戰略價值的島嶼移交給沙烏地阿拉伯，作為兩國關係邁向正常化的一步。

以色列希望美國總統拜登（Joe Biden）的中東之行，能夠開啟以國與沙烏地阿拉伯之間的外交關係。

拜登連兩天和以色列官員會面後，今天將乘坐空軍一號飛往沙烏地阿拉伯。這是空軍一號首度獲得公開承認由以色列直飛沙國。

最近幾週，以色列官員一直在暗示，拜登可能會在訪問沙烏地期間，宣布有關以色列的倡議。

為此，可用來控制進入以色列埃拉特港（Eilat）的兩個紅海島嶼蒂朗（Tiran）和塞納菲爾（Sanafir），其未來歸屬可能會擺上桌面討論。

這兩座島目前歸埃及所有，而開羅多年前便同意將兩島交給利雅德，以換取財政支援。

不過，根據1979年以色列與埃及達成的和平協議條款，須經以色列簽署後才能移交島嶼主權。

從昨晚至今，不願透露姓名的高層官員表示，以色列「不反對」埃及將兩個島嶼交給沙烏地阿拉伯，這說法證實了以色列媒體稍早的報導。

一位以色列高層官員12日表示，以色列希望與沙烏地阿拉伯「開始正常化進程」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐崇哲）1110715