拜登訪沙烏地晤王儲 友好舉動惹惱哈紹吉未婚妻

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登造訪沙烏地阿拉伯與王儲穆罕默德．沙爾曼會面，兩人碰拳打招呼。已故異議記者哈紹吉的未婚妻今天說，拜登此舉相當於讓穆罕默德．沙爾曼未來得以殘害更多人。

綜合法新社和路透社報導，哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭沙烏地特務謀殺並肢解。美國情報部門認為，穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）批准了逮捕或殺掉哈紹吉的行動。

當時在競選總統的拜登矢言讓沙烏地阿拉伯不見容於世界舞台，今天卻抵達沙國的吉達（Jeddah）訪問，還與36歲的穆罕默德．沙爾曼碰拳打招呼，畫面被媒體拍下。

哈紹吉的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）模擬哈紹吉的口吻，在推特撰文對拜登說：「這就是你所承諾要替我被謀殺的案子問責的方式嗎？你的手將沾染下一個死於穆罕默德．沙爾曼之手的受害者鮮血。」

拜登在吉達告訴記者，他很遺憾成吉茲有這樣的感覺。

沙烏地阿拉伯籍的哈紹吉過去常在華盛頓郵報（Washington Post）批評穆罕默德．沙爾曼，他2018年10月為了填寫與成吉茲結婚的文件而走進沙烏地駐伊斯坦堡領事館，隨即被殺害。

拜登與穆罕默德．沙爾曼的互動也立即在美國招來批評，包括來自華盛頓郵報和保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）的責難。

華郵發行人兼執行長萊恩（Fred Ryan） 說：「拜登和穆罕默德．沙爾曼碰拳，這比握手更糟糕，真的很丟臉。」華郵一向要求為哈紹吉之死追究責任。

美國官員在拜登中東之旅一開始就說，拜登會避免握手之類的近距離接觸，以防傳染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），外界也用放大鏡檢視拜登的肢體語言。但拜登先前在此行第一站以色列訪問時就與人握了手。

拜登和穆罕默德．沙爾曼會面剛開始時，美國記者大聲詢問穆罕默德．沙爾曼有關哈紹吉的問題，有人喊道：「你會向他的家人道歉嗎？」穆罕默德．沙爾曼沒有回答，但當記者被帶離現場時，他的臉上似乎出現一抹微笑。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110716