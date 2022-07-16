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拜登邀阿聯元首訪美 修睦邦誼

2022/7/16 21:11（7/16 22:02 更新）
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美國總統拜登16日邀請阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（圖）訪美。（圖取自維基百科共享資源，作者：Palácio do Planalto，C BY 2.0）
美國總統拜登16日邀請阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（圖）訪美。（圖取自維基百科共享資源，作者：Palácio do Planalto，C BY 2.0）
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（中央社吉達16日綜合外電報導）美國總統拜登今天邀請阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）訪美，經過兩國連月來因烏克蘭戰事等問題而致關係緊張後，這是一項友好表態。

法新社報導，拜登在沙烏地阿拉伯趁與中東各國領導人舉行高峰會談之便，會見穆罕默德，並說，「我們兩人都了解，我們今日面對的挑戰使得我們增加會面的時間更重要許多。因此我正式邀請您訪問美國」。

拜登明確地說，他是邀請穆罕默德前往白宮「橢圓形辦公室」訪問；並說，希望穆罕默德「在今年結束之前」能夠成行。

穆罕默德多年來都是阿拉伯聯合大公國實際領導人，今年5月在長期臥病的同父異母手足哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）過世後接任元首。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110716

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