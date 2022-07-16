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美國與沙烏地聯合聲明 同意阻止伊朗取得核武

2022/7/16 17:29（7/16 18:50 更新）
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美國總統拜登（左）15日飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼（右）等人會面。（安納杜魯新聞社）
美國總統拜登（左）15日飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼（右）等人會面。（安納杜魯新聞社）
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（中央社利雅德16日綜合外電報導）美國總統拜登正在沙烏地阿拉伯訪問。沙烏地新聞社（SPA）報導，美方與沙烏地發布聯合聲明，雙方同意阻止伊朗「取得核武」的重要性。

路透社報導，根據聲明，拜登也明確表示美國會繼續承諾支持「沙烏地阿拉伯的安全和領土防衛，並協助沙國獲得捍衛人民及領土不受外部威脅的必要能力」。

在中東，伊朗和沙烏地阿拉伯分別是伊斯蘭什葉派和遜尼派的主要國家，兩國2016年因在葉門、敘利亞等區域內的代理人戰爭中各自支持敵對兩方而斷交。

聲明提到，沙烏地阿拉伯和美國強調必須進一步嚇阻伊朗不要干預他國內部事務，不可透過武裝代理人來支持恐怖主義，且不得破壞區域安全穩定。

雙方也都強調透過曼德海峽（Bab al-Mandab）、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等國際戰略水道來維護貿易自由流通的重要性。

伊朗2015年與美、中、法等6大強權國家簽訂核協議，以限制自己的核計畫到難以開發核武的地步為條件，換取各國放寬經濟制裁。但美國前總統川普2018年聲稱這項協議不足以阻止伊朗開發核武而宣布退出，伊朗也開始從事一些核相關活動。

西方國家與伊朗代表在奧地利談判，試圖恢復協議效力，伊朗逐步違反協議的舉動讓這些談判變得愈來愈迫切。

此外，沙烏地國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）報導，美方和沙烏地阿拉伯在拜登訪問期間，也簽訂了18項關於雙方在能源、投資、通訊、太空和衛生等領域合作的協議和諒解備忘錄。

沙烏地新聞社提到，部分協議是由沙烏地能源部、投資部、「朱拜爾和延布皇家委員會」（Royal Commission for Jubail and Yanbu）簽訂，還有一些私人企業及美國航太防務公司如波音（Boeing）、雷神（Raytheon），以及美敦力（Medtronic）、Digital Diagnostics、IQVIA等醫療相關企業，另有一些能源、觀光、教育、製造和紡織相關的其他美國企業。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110716

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