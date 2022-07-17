紐時爆律師備忘錄 建議川普以類似戒嚴方式翻盤

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據美國「紐約時報」今天在網路上刊登的一份備忘錄，一名律師在毫無根據下推動2020年大選存在大規模舞弊的說法，並敦促前總統川普透過會被視為「戒嚴」的措施翻盤。

路透社報導，備忘錄顯示，律師歐爾森（William Olson）建議川普採取的措施包括，要是代理司法部長拒絕在聯邦最高法院就投票結果提出異議，代理司法部長之職就直接換人做；以及點名新的白宮法律顧問來確認川普可動用哪些權力，以確保大選計票公平。歐爾森建議的權力似包括下令「從登記選民名單中抽樣」。

歐爾森寫給川普的這份備忘錄日期為2020年12月28日，他寫說：「我們一小群律師正在擬定一份可以準確解釋您能做什麼的備忘錄。媒體將稱此為戒嚴令，但這是『假新聞』，這個概念您很熟悉。」

紐時取得的上述備忘錄首度披露歐爾森在白宮圈外右翼行動人士中的角色，企圖說服川普推翻大選結果，尤其當時司法部高層和白宮律師們都反對這樣做。

歐爾森的辦公室位在華府外的維吉尼亞州郊區。在川普卸任後，歐爾森加入右翼商人林德爾（Mike Lindell）的法律團隊。歐爾森和川普發言人都未立即回應路透社置評請求。

紐時報導，一名知情人士透露，調查去年1月6日國會大廈遇襲案的眾議院特別委員會曉得歐爾森備忘錄一事，已在探究歐爾森在推翻2020年大選行動中的角色。

眾議院特別委員會也未立即回應路透社置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110717