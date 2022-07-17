更多編輯台推薦新聞：
圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

一週大事／美國通膨創新高、台首支類衛星載具火箭升空
生活

一週大事／美國通膨創新高、台首支類衛星載具火箭升空

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普2/262
首頁 / 國際

紐時爆律師備忘錄 建議川普以類似戒嚴方式翻盤

2022/7/17 09:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據美國「紐約時報」今天在網路上刊登的一份備忘錄，一名律師在毫無根據下推動2020年大選存在大規模舞弊的說法，並敦促前總統川普透過會被視為「戒嚴」的措施翻盤。

路透社報導，備忘錄顯示，律師歐爾森（William Olson）建議川普採取的措施包括，要是代理司法部長拒絕在聯邦最高法院就投票結果提出異議，代理司法部長之職就直接換人做；以及點名新的白宮法律顧問來確認川普可動用哪些權力，以確保大選計票公平。歐爾森建議的權力似包括下令「從登記選民名單中抽樣」。

歐爾森寫給川普的這份備忘錄日期為2020年12月28日，他寫說：「我們一小群律師正在擬定一份可以準確解釋您能做什麼的備忘錄。媒體將稱此為戒嚴令，但這是『假新聞』，這個概念您很熟悉。」

紐時取得的上述備忘錄首度披露歐爾森在白宮圈外右翼行動人士中的角色，企圖說服川普推翻大選結果，尤其當時司法部高層和白宮律師們都反對這樣做。

歐爾森的辦公室位在華府外的維吉尼亞州郊區。在川普卸任後，歐爾森加入右翼商人林德爾（Mike Lindell）的法律團隊。歐爾森和川普發言人都未立即回應路透社置評請求。

紐時報導，一名知情人士透露，調查去年1月6日國會大廈遇襲案的眾議院特別委員會曉得歐爾森備忘錄一事，已在探究歐爾森在推翻2020年大選行動中的角色。

眾議院特別委員會也未立即回應路透社置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110717

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美督察機關控刪除國會暴動相關簡訊 特勤局否認