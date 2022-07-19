美洲人權委員會：巴西是保護環境危險國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）一名英國記者日前在亞馬遜雨林遇害，美洲國家組織人權委員會言論自由問題特別報告員比亞雷爾說，巴西擁有世界上最大熱帶雨林，也是維護環境領域最危險的美洲國家之一。

今年6月初，巴西亞馬遜野豬谷原住民協會（Unijava）通報英國記者菲力普斯（Dom Phillips）和巴西原住民專家白瑞拉（Bruno Pereira）在野豬谷（Vale do Javari）原住民領地邊界失蹤後，比亞雷爾（Pedro Villarreal）就一直關注此案。

巴西聯邦警察6月15日證實菲力普斯和白瑞拉被非法漁民殺害，但調查尚未完成。

哥倫比亞籍的比亞雷爾表示，菲力普斯和白瑞拉的案件並非一起孤立事件，它同時反映了對維護環境者施暴的現象，而這類案件重複發生，使得巴西成為美洲地區保護環境最危險的國家之一。

美洲國家組織（OAS）人權委員會2021年發表一份關於巴西人權維護者狀況的報告，強調無數人權維護者受到威脅、迫害甚至殺害的案件，其中維護環境者遭謀殺件數排名世界第4，2020年記錄了20起凶殺案。

比亞雷爾指出，巴西正面對雙重挑戰，一方面必須深入調查菲力普斯和白瑞拉的案件，取得令人信服的結果，同時改變讓亞馬遜地區暴力升級和環境惡化的現況。

迄今為止，最具爭議的一點是調查機構對於是否存在犯罪主使人的態度。6月17日，聯邦警察發布一份聲明，排除殺害菲力普斯和白瑞拉的漁民背後有其他主使人的可能性。

一週後，亞馬遜聯邦警察調查局督察豐特斯（Eduardo Fontes）改口承認菲力普斯和白瑞拉命案背後可能存在某些犯罪組織勢力。

比亞雷爾指出，巴西是「美洲人權公約」的簽署國，關於謀殺菲力普斯和白瑞拉的責任，公約規定對人權捍衛者和記者謀殺案的調查必須考慮到存在主使人的可能性，因為兩人的職業可被視為犯罪的可能動機，所以必須徹查到底；並且調查需要在合理的時間範圍內完成，採證不能有誤，也不能排除有關犯罪的所有邏輯調查可能性。

比亞雷爾警告，缺乏強有力的機關反應等於向暴力發出寬容的訊息，唯有通過深入調查才能協助改變導致亞馬遜暴力升級的現況。

人權委員會在2021年報告中已經指出，針對新聞界的汙名化言論，特別是來自行政部門高級公務員，包括巴西總統的言論，在當地造成公共辯論和新聞自由惡化的環境。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）經常對記者出言不遜，在2020年的一場記者會上，他甚至回應一位記者說：「我真想掌你的嘴。」

對於菲力普斯和白瑞拉命案，波索納洛和巴西司法部長托瑞斯（Anderson Torres）曾公開表示，兩名受害者應該對本身所遭受的暴力負責，因為他們「在蠻荒地區進行不推薦的冒險活動」。

比亞雷爾表示，巴西高層發出指責受害者不是的言論，可能加劇亞馬遜地區的暴力情勢，在像此案件這樣的複雜情況下，尤其令人擔憂。（編輯：馮昭）1110719