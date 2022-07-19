阿爾巴尼亞、北馬其頓展開加入歐盟談判

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歐盟18日與阿爾巴尼亞和北馬其頓共和國展開入盟談判。歐盟執行委員會主席范德賴恩（右1）向阿爾巴尼亞總理拉瑪（右2）和北馬其頓總理科瓦切夫斯基（左2）道賀。（圖取自twitter.com/vonderleyen）

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天與阿爾巴尼亞和北馬其頓共和國展開入盟談判，兩國停滯已久的加入程序終於重新開始推進。

法新社報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）向阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）和北馬其頓總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）熱情地道賀。

范德賴恩說：「這是你們人民等待這麼久而且努力這麼多所追求的目標，這是他們理應獲得的結果。」

加入現由27國組成的歐盟可能須經多年等待，但能跨出談判這正式的一步，仍是候選國的一項成就。

科瓦切夫斯基說：「這令人非常滿意，等待至今17年後，我們終於開始談判了。」北馬其頓入歐阻礙重重，甚至曾被迫更改國號。

他說：「我們正為自己的國家和人民開闢新視角，同時穩步且篤定地加入歐洲大家庭。」

阿爾巴尼亞是在2009年申請入盟。拉瑪坦言，相關談判可能需要一些時間。

他將英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的名言稍加改動後表示：「我們知道，這不是結束的開始，而是開始的結束。」邱吉爾是在1942年說出這句名言，當時距離二戰結束還有3年時間。

范德賴恩也為今天邁出的一步喝采，她指出，阿爾巴尼亞和北馬其頓在推動改革以採納歐洲規範和標準方面，已有長足進展。

范德賴恩說：「你們展現出韌性，你們對入盟程序保有信心，你們強化了法治，你們打擊了貪污，你們也有了媒體自由。」

她說：「你們有個充滿活力的公民社會，你們推行了無數改革，同時你們也實現了經濟現代化。」（譯者：張佑之/核稿：施施）1110719