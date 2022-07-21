Netflix股價強彈 訂戶出走潮仍待止血

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）Netflix上季持續流失訂戶，但本季有望止血，帶動今天股價漲逾7%。這家影音串流巨擘打算引進廣告，並寄望以熱門內容留住訂戶，重振雄風的策略能否奏效仍待觀察。

Netflix昨天收盤後公布，第2季流失約97萬名付費訂戶，公司成立以來首次連兩季訂戶減少，但未如先前預期流失200萬名訂戶，且本季估計淨增100萬名訂戶，帶動今天股價漲逾7.3%，3個交易日來大漲14%，有望締造2020年7月以來最佳單週表現。

不過，Netflix今年4月公布逾10年來首次流失訂戶後股票慘遭拋售，當前市值較去年11月登上的歷史高點蒸發約70%。

2020年春季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，全球大量民眾悶在家，在沙發上追劇看片蔚為風潮，帶動Netflix訂戶激增。但風水輪流轉，COVID-19疫情趨緩後民眾娛樂選擇增加，Netflix揮別事業迅速成長的榮景。

隨著Disney+、HBO Max等競爭對手崛起，美國影音串流市場趨於飽和，加上物價飛漲導致民眾看緊荷包，Netflix面臨多年來難得一見的用戶退訂危機。

為刺激訂戶與營收成長，Netflix上週宣布與微軟（Microsoft）合作打造支援廣告的低價版訂閱方案。此外，Netflix決定在更多地區向分享帳號的家庭加收費用，一改多年來的姑息態度。

Netflix昨天在致股東信函提到，限制分享帳號對公司收入的立即影響較深，增添低價版訂閱方案對財務產生實質助益的時間較長。Netflix高層同時強調產製熱門影集與電影、積極宣傳以利製造話題進而帶來訂戶的重要性。

Netflix近期股價雖有起色，重整旗鼓仍面臨艱鉅挑戰。

今年上半年，Netflix在美加及歐洲地區總計流失300萬名訂戶，這兩大市場為Netflix貢獻3/4的營收。Netflix估計第3季淨增100萬名訂戶，遠低於華爾街預期的230萬名訂戶。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師本週警告，影音串流市場競爭激烈之際，經濟環境日趨艱困可能促使消費者減少使用的串流平台數量。

Netflix走在業界尖端，向來採取影集一次整季推出的模式，掀起觀賞熱潮的「怪奇物語」（Stranger Things）第4季卻是例外。這齣科幻恐怖影集最新一季5月27日推出首批7集，剩餘2集7月1日才上線，吊足劇迷胃口，令人好奇這是否會是Netflix顛覆自身傳統的一部分。

Netflix在致股東信函中暗示「追劇」模式將延續下去，理由是「專注於會員的選擇和控制，不僅影響我們策略的所有層面，也創造我們眼中重要的長遠經營優勢」。（編輯：高照芬）1110721