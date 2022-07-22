匈牙利通膨嚴重 急尋俄國增加天然氣供應

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯尋求與匈牙利發展戰略關係，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，莫斯科會考慮布達佩斯當局提出今年增加天然氣供應之請。

法新社報導，匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）赴莫斯科討論額外購買7億立方公尺的天然氣，但出訪未事先公布。

根據匈牙利天然氣管線公司FGSZ的數據，7億立方公尺的量約合匈牙利2020年天然氣消耗量的6.7%。

拉夫羅夫在與西亞爾托的記者會上說：「我們的同僚今天傳達匈牙利政府對今年新購天然氣的興趣，我方會考量這個請求。」

俄國以種種原因，向多個歐盟國家停止或減少輸送天然氣，但均被視為實則報復歐洲制裁俄國侵烏的託辭。

匈牙利非常仰賴俄國石油和天然氣，目前65%的石油與80%的天然氣自俄進口；匈牙利上週宣稱能源危機正處於「危險狀態」。

儘管已對關鍵產品設定一連串價格上限，匈牙利的通膨最近幾個月仍達雙位數，是20多年來首見。

西亞爾托另要和俄國負責能源部門的副總理諾瓦克（Alexander Novak）會面。（實習編譯：謝玉琦/核稿：陳亦偉）1110722