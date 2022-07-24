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大阪工地拆除未爆彈 疏散2000人、列車停駛

2022/7/24 18:24
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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本大阪府吹田市一處工地今年4月發現一枚二戰期間美製未爆彈，今天進行拆除作業，疏散周邊約2000名居民，管制道路，JR列車也暫時停駛。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府吹田市南吹田3丁目的一處公寓工地今年4月被發現有二戰期間美製未爆彈，當時引爆裝置的引信還留著。

吹田市今天將現場約300公尺內的950戶共2000人疏散到他處後，陸上自衛隊中午過後拆除未爆彈引信，引信於下午1時半（台灣時間12時半）左右拆除。

在確認無爆炸的危險後，吹田市長後藤圭二宣布未爆彈拆除完成，一旦確認安全後會解除警戒，讓居民回家並恢復列車行駛。下午2時半左右，長1.8公尺、重約1噸的未爆彈用吊車撤除，周邊道路解除管制。

JR西日本公司在未爆彈現場附近的京都線、大阪東線部分區間列車暫時停駛3小時後，恢復通車。總共有160班列車約4萬8000名乘客受影響。

後藤表示，很能體會附近居民有多麼不安，發現未爆彈到撤除，歷經3個月，感謝相關人士的配合才得以將未爆彈拆除。（編輯：周永捷）1110724

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