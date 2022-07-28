研究：性行為後服抗生素 高風險者性病風險大減

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）今天公布的臨床研究指出，未戴保險套進行性行為後服用抗生素，可大幅降低高風險族群感染3種細菌型性病的比率。

這項在加拿大蒙特婁第24屆國際愛滋病（International AIDS）大會發表的研究，被盛讚是重大發展。

未參與研究的加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco, UCSF）HIV專家狄克斯（Steven Deeks）告訴法新社，這足以改變（臨床實務）準則。

抗生素「去氧羥四環素」（doxycycline）能讓男男性行為者感染淋病與披衣菌比率大減6成以上，似乎也能有效對付梅毒，但因案例不足，沒有達到統計顯著性。

試驗提前停止，因為研究人員發現該藥物確實有效，如果繼續試驗並不道德。

這項研究是在上述疾病發病率上升、特別是男男性行為者之間發病率上升之際進行。有效的「暴露愛滋病毒前預防性投藥」（Pre-exposure prophylaxis, PrEP）藥丸問世之後，男男性行為者使用保險套比率下降。

在今天發表的這項新研究中，研究人員在舊金山與西雅圖招募約500人，多數為男男性行為者，但也有跨性別女性和多元性別者，一些人有接受「暴露愛滋病毒前預防性投藥」，一些人沒有。

兩個群體各有2/3服用「去氧羥四環素」，1/3沒吃，之後每3個月觀察結果。

受試者在暴露HIV病毒後3天內服用200毫克的「去氧羥四環素」藥丸，視性行為頻率，如有需要可繼續服用。

結果發現，「暴露愛滋病毒前預防性投藥」群體感染性病比率大減66%，未接受預防性投藥群體染性病比率則銳減62%。

加州大學舊金山分校的實驗主導者盧克邁爾（Annie Luetkemeyer）在愛滋病大會上告訴記者：「我們現在有兩項研究，能支持男性性行為者使用去氧羥四環素作為暴露後預防性投藥（PEP）。」

但她也強調，現在資料只支持這項療法作為性病高風險族群的標靶介入，而非針對所有人。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110728