寮國迎旅遊潮 中寮鐵路擬賣站票被酸是「貨卡」

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）寮國5月全面開放旅遊後，吸引周邊國家旅客到訪，中寮鐵路公司近日提議販售站票，以應對更多旅遊人潮。不過這個提議引來網友開酸：「這是高鐵不是貨卡耶！」

寮國時報（Laotian Times）報導，中寮鐵路公司近日在臉書（Facebook）上張貼販售站票的提議，希望在做出決定之前廣泛徵求民眾意見。

中寮鐵路公司在臉書上表示，由於乘客太多但座位有限，因此詢問民眾對於販售站票的想法。貼文並讓網友留言投票，回覆1就是同意販售站票，回覆2就是不同意。

根據這篇臉書貼文，站票的價格擬與一般坐票相同，但不會有座位號碼，民眾搭乘時遇到空位可自行就坐。

報導表示，不出所料，絕大多數的民眾都不同意販售站票。

許多人表示，中寮鐵路公司應該更加努力完善內部的規劃，提供更多的服務與線上售票系統，而不是投機取巧和販售站票。

有民眾直言：「太丟臉了！這是高鐵，不是公車或貨卡耶。」

中寮鐵路斥資59億美元打造，去年12月3日正式營運，然而這項重要大型建設沒有票務預訂系統，飽受當地民眾與旅遊業者詬病。

欲搭乘中寮鐵路的乘客目前只能在發車前3天臨櫃購票，中寮鐵路公司已規劃在不久的將來推出線上購票系統。

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寮國為了挽救遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創的經濟，自5月9日起允許已接種疫苗的旅客造訪，且沒有任何篩檢要求。近幾周以來，不少泰國旅客湧入寮國觀光，中寮鐵路的票常被訂光。

中寮鐵路是中國「一帶一路倡議」與寮國「由陸鎖國變為陸連國」的戰略對接計畫。寮國時報指出，中寮鐵路寮國段長426公里，北起中寮邊境城市寶天（Boten），南至寮國首都永珍（Vientiane），設計時速160公里。（編輯：韋樞）1110728