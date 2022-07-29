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英首相之爭 國防大臣華勒斯力挺特拉斯

2022/7/29 17:19
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國保守黨魁之爭進入最後階段，外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天獲得一劑強心針，得到英國政府人氣最高的官員之一、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）公開支持。

路透社報導，華勒斯在「泰晤士報」（The Times）用「真誠」（authentic）和「直率」（straight）形容特拉斯。

根據針對保守黨員所作意見調查，特拉斯有望擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），華勒斯表態力挺，令特拉斯又增加勝算。

華勒斯說：「我曾在內閣、雙邊會議和國際峰會上與她同席。她堅持立場。最重要的是她很直率，且言行一致。」

華勒斯也抨擊蘇納克在7月初辭去財政大臣一職，此舉引發一波內閣辭職浪潮，最終導致首相強生（Boris Johnson）宣布將下台。

華勒斯接受「太陽報」訪問時稱：「身為國防大臣，我沒有撒手不管的本錢，我的角色是維護這個國家的安全。」

「而市場的守護者，你知道，我們經濟的守護者，就是財政大臣。」

保守黨員票選新黨魁的結果將於9月5日公布。華勒斯在決定不參選之前，一直被視為取代強生出任首相的熱門人選。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110729

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