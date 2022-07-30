推動青年訪廣島長崎 日相岸田擬設千萬美元基金

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相岸田文雄預定出席今年禁止核子擴散條約（NPT）審議大會，並在演說時表明將提撥1000萬美元在聯合國創設新基金，推動全球年輕人訪問原子彈爆炸地的日本廣島與長崎。

日本讀賣新聞報導，岸田文雄8月1日將在美國紐約開幕的NPT審議大會上發表演說。另外，為了讓「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）早日生效，岸田也將提出今年9月主辦首次領袖級會議的政策方針。

岸田預定7月31日到8月2日訪問美國，以第一位與會的日本首相身分出席NPT審議大會。8月1日的演說將以英語進行，內容包括呼籲擁核國提高核戰力透明度、美中兩國針對核裁軍及軍備管理進行對話。

岸田有意創設的基金名為「青年非核領袖基金」，因為重視讓年輕人親自造訪當地來了解原子彈爆炸地的真相，所以有意藉由基金來推動。

為了讓原子彈爆炸的慘禍經驗能超越國界與世代繼承下去，岸田有意透過基金培育致力核裁軍及禁止核子擴散問題的新世代領袖人才。

岸田在演說時也將展現日本主導CTBT討論的態度。CTBT是禁止在所有空間進行核試驗的條約，並在1996年獲聯合國大會通過。日本雖然在1997年批准CTBT，但條約生效所須的美國與中國等國並未批准，所以至今尚未生效。

日本與澳洲、荷蘭為了促使條約早日生效，曾在2002年舉行批准國參與的外長會議。這次配合各國領袖將於9月聚首聯合國大會，岸田也思考主辦一場將層級提升到領袖級的會議。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110730