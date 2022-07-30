旅加台灣音樂家王子承 戀上愛德華王子島譜樂章

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（中央社記者程愛芬溫哥華29日專電）旅居加拿大的台灣音樂家王子承3年前移居愛德華王子島，在美麗寧靜的島嶼小鎮結識許多好友，激發音樂靈感，他與島上居民的溫馨互動和感觸，成為音樂創作的豐富養分。

王子承主修小提琴，擁有法國國立馬爾梅森音樂院小提琴演奏家文憑，也曾經榮獲法國國立第戎音樂院指揮金牌獎，現今仍是台灣夢蓮花交響樂團指揮。

和多數移民不同，王子承選擇移民加拿大時，沒有考慮多倫多或溫哥華等大城市，而是選擇落戶於蒙塔古（Montague）、人口大約只有2000人的小鎮。王子承對中央社記者表示：「這裡環境很空靈，但人與人的關係緊密踏實，每個人都很和善。」

2021年1月下大雪的某一天，王子承應邀到紐約演奏，19個小時往返的路程，就在鎮上的一個路口，他的車落入水溝，一家人陷入徬徨無助的風雪中。「當時已經半夜12點多，我們實在不知道該怎麼辦，我只能厚著臉皮打電話給鄰居，沒想到對方二話不說開車來幫我們。我當時真的感動得快哭了。」

王子承隨後將這個故事譜成一曲「雪中溫情」，也開啟了他想發行一張專輯，描繪島上點點滴滴的美好，當做送給島民的一個禮物。

這張專輯的12首曲目以小提琴、大提琴和鋼琴為主，特別蒐集島上的不同聲音，串在不同的曲目區段。王子承說：「有河流、海浪、暴風雪的聲音，還有各種鳥鳴蟲叫，甚至踩在落葉上的聲音等。這些音符都是有生命的，不同的季節時刻，呈現豐富自然的律動。」

Hello P.E.I.這張專輯刻劃愛德華王子島的多種風貌 ，如「送你一片紅葉」描繪深秋楓紅之美，就像千萬隻色彩斑斕的蝴蝶；「你是我最亮的星」營造出浩瀚透徹的星空，滿天星與人對話不盡；「百合」這首編曲則凸顯小島上的愛爾蘭風，王子承請踢踏舞老師與提琴手一起共舞。

王子承說：「我的音樂一向喜歡傳達正能量，而愛德華王子島處處彰顯正面力量。當我們一家人懵然踏進這片土地，島民卻不把我們當成外人看，樂意提供生活上點滴幫助和支持。在島上，我看到善良、互助、友誼和幸福。」

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上個月，愛德華王子島舉行一年一度大型音樂節Mutual Festival of Small Halls，王子承受邀擔任開場演奏家。「當我演奏完後，整場觀眾起立鼓掌，甚至有觀眾主動告訴我，他們都感動流淚了。聽者能懂我的心，讓我很受鼓舞。」

因為音樂，王子承在島上結識很多好朋友，例如吉他演奏家湯姆斯（Ian Toms），兩人非常投緣。他說：「下一張專輯，我們將一起玩音樂，串起更多屬於台灣和加拿大的多樣性。」（編輯：陳惠珍）1110730