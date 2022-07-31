歐洲熱浪加速融冰 阿爾卑斯山經典登山路線關閉

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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）熱浪席捲歐洲，積雪和冰川也正以驚人速度融化，一些最經典的阿爾卑斯山登山路線現在被迫暫停開放。

遊客通常會在盛夏期間湧向阿爾卑斯山，尋找最多人踏足的健行路線，朝歐洲一些最具標誌性的山峰前進。

但隨著氣溫升高，冰川融化和永凍土消融加速，這個時節通常安全的路線，現在卻面臨岩石從冰層掉落的危險。

瑞士登山嚮導協會負責人馬太（Pierre Mathey）告訴法新社：「現在已針對阿爾卑斯山約12個山峰發出警示，包括馬特洪山（Matterhorn）和布朗峰（Mount Blanc）等經典山峰。」

他說，現在這種情況發生的時間比正常狀況要早得多，「通常我們會在8月看到此類關閉，但現在6月底就開始，7月繼續發生」。

平常帶領數千名徒步旅行者登上歐洲最高峰布朗峰的高山嚮導本週稍早宣布，將暫停經典攀登路線前往坐落在法國、義大利和瑞士交界處的布朗峰。

Guide Alpine Italiane在臉書（Facebook）表示，氣溫飆升造成「特別棘手的狀況」，因此有必要「延後攀登」。

登山嚮導也不再帶人攀登前往瑞士少女山（Jungfrau）的經典路線，據說這是1個世紀以來的第1次。

他們也建議不要踏上從義大利和瑞士前往馬特洪山的經典路線。

瓦萊達奧斯塔（Valle d'Aosta）嚮導協會主席馬利耶（Ezio Marlier）表示，COVID疫情造成生意清淡之後，被迫關閉遊客最喜愛的路線，不啻又是一大重創。

他強調，義大利阿爾卑斯山區僅關閉兩條路線，其他還有許多景色優美且安全的路線可供選擇；但他感嘆地說，許多人聽到喜歡的路線禁止進入就取消了旅程。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110731