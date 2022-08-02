長新冠治療藥物先導試驗 有效讓部分患者疲勞復原

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（中央社芝加哥2日綜合外電報導）針對COVID-19「長新冠」病患，美國生技公司Axcella研發的藥物在初步試驗中成功讓部分病患從持續生理和精神疲勞復原，但未能達成讓細胞的粒線體恢復正常運作的主要目標。

路透社報導，Axcella對41名病患進行的小規模先導研究，是目前針對如何治療所謂「長新冠」（long COVID）而最早進行的試驗之一。長新冠即症狀長期持續的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者 。

Axcella醫學長柯齊爾（Margaret Koziel）接受電話訪問時表示，根據今天發布的研究報告，其中21名受試的長新冠患者服用他們研發的藥物AXA1125，經過28天療程後，有3人的身體疲勞數據恢復到正常水準。

初步研究結果顯示，其他服藥患者的體力和精力也出現改善，且在慢性疲勞測量刻度上呈現的數據顯著改善。除此之外，這款藥物顯得安全且耐受性佳。

Axcella顧問、美國哈佛大學醫學院主要教學醫院貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）長新冠門診部主任馬利（Jason Maley）表示：「這份試驗結果暗示，有一款非常安全、副作用最小的藥物，能夠讓人們的生理與認知經驗疲倦感獲得明顯改善。」

AXA1125原本是為了治療脂肪肝病而研發，現在則是為了治療半數以上長新冠患者自稱出現的嚴重慢性疲勞症狀；治療原理則是要讓被稱為「細胞發電廠」的粒線體恢復正常功能。粒線體協助細胞有適當表現。

這項試驗在英國牛津大學（University of Oxford）進行，受試者服用AXA1125或是安慰劑，持續28天。所有受試者感染COVID-19都已超過12週，且他們的磷酸肌酸復原時間都不正常，後者是粒線體運作狀況衡量指標。

不過，針對這份研究的主要目的，從數據上來看，實驗組和對照組的磷酸肌酸復原時間並無明顯差距。

Axcella執行長辛蕭（Bill Hinshaw）表示，他們正在設計新的試驗，並且計劃與美國和英國的監管單位會面，以尋求讓藥物有更快的核准途徑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110802