英首相之爭 安全單位示警網攻威脅投票延後展開

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國執政保守黨黨魁選舉原定本週展開投票，但今天傳出為防駭客可能秘密變更選票，黨部採取額外的安全措施，投票程序被迫延後開始，且黨員也將無法按原規畫在投票後，享有一次變更決定的機會。

親保守黨大報「每日電訊報」（The Daily Telegraph）率先報導，隸屬英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）的國家網路安全中心（NCSC）向保守黨總部示警，惡意行為者恐駭入系統變更選票、破壞民主程序。

儘管先前有報導指出，中國等國可能試圖干預黨魁選舉，NCSC目前未點名網攻威脅是來自任何一個敵意國家。

經過一輪又一輪的國會議員投票淘汰，外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）進入黨魁決選，接受一般黨員投票選出新黨魁，也就是英國的新首相。新首相目前仍按原定日期9月5日揭曉。

投票原定本週展開，但黨員2日晚間收到黨部通知，投票將延後開始，選票已晚於原定時間寄發。通知並未提及NCSC的警告，僅指出黨部已就投票程序採取額外的安全措施，相關步驟造成投票作業稍微延後。黨員被告知，若直到本月11日都未收到選票，務必向黨部反映。

根據現行規定，保守黨此次黨魁選舉的投票方式包括線上和紙本郵寄，黨員原預計在8月1至5日會收到紙本選票或/和透過電郵寄發的投票通知。投票定倫敦時間9月2日下午5時截止，紙本選票以寄達時間為準。

按原規畫，黨員有機會透過紙本或線上改變投票決定一次，但修改選票不得晚於投票截止時間。考量網攻威脅，黨部現在被迫取消黨員修改選票的機會。

NCSC一名發言人表示，捍衛英國的民主與選舉程序是NCSC的優先任務，NCSC已據此向保守黨就線上投票提供安全建議。

就干預投票和其他民主程序而言，俄羅斯是最常遭指控的國家，較知名的例子包括2020年美國總統大選及2016年的英國脫歐公投。（編輯：韋樞）1110803