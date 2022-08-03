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涉洗錢逾百萬美元 墨西哥前總統恐面臨起訴

2022/8/3 14:32
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（中央社墨西哥市2日綜合外電報導）墨西哥檢察總長辦公室今天宣布，前總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）涉嫌不當得利與洗錢，已針對指控展開調查，「有可能於未來幾個月起訴」。

法新社報導，近一個月前，墨國財政部財富情報組（Financial Intelligence Unit）透露，潘尼亞尼托正面臨一項涉及100多萬美元（約新台幣3000萬元）的國際匯款調查。

目前旅居西班牙馬德里的潘尼亞尼托於2012年至2018年擔任總統，他否認涉及任何不法情事。

根據檢察總長辦公室聲明，其中部分指控牽涉到西班牙建設公司OHL，但未提供其他細節。聲明指出：「相關調查進展有可能於未來幾個月展開起訴。」

財富情報組組長葛梅茲（Pablo Gomez）上月告訴記者，潘尼亞尼托收到墨西哥一位親戚一筆大約125萬美元的匯款，由於是現金轉帳且資金來源不明，已展開審查。

葛梅茲並說，潘尼亞尼托還被認為與兩家公司關係匪淺，這兩家公司在其任內與政府簽訂了利潤豐厚的合約。（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1110803

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