更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

女神卡卡愛犬失竊 劫匪遭判刑4年

2022/8/4 15:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國樂壇天后女神卡卡的法國鬥牛犬去年遭到偷竊，3名男子遭控對卡卡的遛狗員犯下武裝搶劫罪，現年20歲的劫匪之一懷特今天對二級搶劫罪認罪，加州法院判處他4年徒刑。

法新社報導，懷特（Jaylin Keyshawn White）承認2021年2月於好萊塢犯案，當時一群劫匪朝牽著3隻價值不斐法鬥的費雪（Ryan Fischer）開槍，導致他胸部受傷，而費雪於一個月後在社群網站Instagram上表示肺部塌陷。

案發現場的監視器畫面顯示，一輛汽車停在費雪附近，兩人從車裡跳了出來，一名劫匪要求費雪「放棄」抵抗，接著雙方在搏鬥時傳出槍響，費雪之後倒在地上尖叫。

當時，兩名劫匪各抓起柯吉（Koji）和古斯塔夫（Gustav）兩隻狗，留下費雪在現場大聲呼救，而第3隻狗亞洲小姐（Miss Asia）則在劫匪離開後跑回遛狗員費雪身邊。

2021年4月，懷特與現年19歲的傑克森（James Howard Jackson）和現年28歲的威利（Lafayette Shon Whaley）一同被起訴。

司法部法警局（US Marshals Service）7月坦承，4月間因「書寫錯誤」導致遭控開槍的傑克森獲釋，還說傑克森攜帶武器，可能構成危險。法警局提供5000元線報賞金。

洛杉磯警方當時表示，不認為嫌犯是基於女神卡卡（Lady Gaga）的高知名度而鎖定這些狗，而是因為法國鬥牛犬是熱門品種，在黑市賣價可高達好幾千美元。

女神卡卡為此懸賞50萬美元，獎勵協助找回她愛犬的民眾。她的法國鬥牛犬遭擄走，突顯了針對珍貴品種動物的盜竊事件有日益增長的趨勢。（實習編譯：莊宇欽/核稿：張曉雯）1110804

懷特
憲法保護墮胎權遭推翻 美保守派與宗教團體讚揚 涉密謀襲LGBTQ活動 白人民族主義團體31人保釋
傑克森
美國5歲童扮鬼娃恰吉街上閒晃 路人嚇到以為是幻覺 男子涉綁架女神卡卡愛犬槍傷遛狗員 入監卻遭誤放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族