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白宮批共軍朝台灣射飛彈 雷根號打擊群將繼續監控

2022/8/5 04:27
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）白宮今天表示，中國對台灣周邊發射彈道飛彈，是對美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的過度反應，雷根號航空母艦為首的海軍船艦打擊群會繼續留在台灣地區監控。

法新社報導，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示：「中國選擇過度反應，利用議長訪問，作為在台灣海峽內部和周邊增加挑釁軍事活動的藉口。」

柯比說，五角大廈已下令雷根號（USS Ronald Reagan）航艦打擊群留在該地區監控局勢，美國不會停止依照國際法在西太平洋海域和空域行動，將繼續支持台灣、捍衛自由開放的印太地區。

路透社報導，柯比還說，北京長期企圖改變現狀，挑釁行動顯著升級。他也譴責中國的行動「不負責任」，並預期未來幾天北京會繼續對裴洛西訪台做出回應。

柯比並提到，拜登政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。

他表示：「我們不認為使情勢進一步緊張，符合我們、台灣和區域的利益，這就是為何規劃許久、預定本週進行的義勇兵3型洲際彈道飛彈試射，已改到不久的將來進行。」（譯者：楊昭彥）1110805

柯比
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裴洛西
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