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日本國會宣讀安倍晉三悼詞 裴洛西應邀旁聽

2022/8/5 16:26
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本眾議院與參議院今天分別在全體會議上宣讀悼詞，追悼7月遭槍擊身亡的前首相安倍晉三。正在日本訪問的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），也應邀前往旁聽。

安倍晉三7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。

日本放送協會（NHK）報導，今天是日本3天臨時國會的最後一天，眾參兩院在全體會議上決定為安倍宣讀悼詞。悼詞是針對現任國會議員等人身故後，作為贈予遺族的追悼之詞。

眾議院議長細田博之在眾議院宣讀安倍悼詞說：「曾肩負首相重責大任，統理國政長達8年8個月，始終對經濟成長、行政財政及教育改革、災後重建等方面傾注全部精力，對提升我國國際地位做出貢獻，此般功績十分偉大。」

正在日本訪問的裴洛西也在眾議院議場旁聽安倍悼詞。

在參議院的部分，參議院議長尾辻秀久宣讀悼詞說：「肩負憲政史上任期最長的首相職責，為我國民主政治發展竭盡心力。」

至於安倍追悼演說將不會在這次臨時國會舉行，目前預料將延後至秋天召集的臨時國會。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110805

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