經濟衰退又一訊號 全球晶片銷售持續趨緩

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（中央社紐約4日綜合外電報導）全球晶片銷售成長已連續6個月下滑，成為升息和地緣政治風險加劇壓力下，又一全球經濟緊縮的訊號。

彭博（Bloomberg News）引述美國半導體協會（SIA）與世界銀行（World Bank）等機構的數據顯示，今年6月半導體銷售較去年同期成長13.3%，但增速低於5月時的18%。目前的放緩趨勢是2018年美中貿易戰以來持續時間最長的一次。

按美國半導體協會說法，若依收入計算，他們足以代表99%的美國晶片業和近2/3的非美國晶片公司。

晶片銷售的3個月動態均值近幾十年與全球經濟表現息息相關。當前圍繞全球經濟衰退的隱憂已促使三星電子等晶片製造商考慮縮減投資計畫。

半導體是當前日趨依賴數位產品和服務年代裡的關鍵組件，尤其疫情期間，很多工作和學習都是遠端。

但隨各國央行紛紛開始升息應對不斷增溫的通膨、俄烏戰爭以及中國的防疫封控，導致國際前景快速逆轉，晶片銷售開始降溫。

彭博經濟研究的全球追蹤指標顯示，隨晶片銷售開始放緩，今年世界經濟的前景迅速惡化。

國際經濟下滑也反映在全球最大記憶體晶片生產者韓國的貿易數據。韓國7月晶片出口成長從6月的10.7%放緩至2.1%，為連續第4個月下滑。半導體庫存在6月時創下6年多來新高。

類似情況也出現在另一全球電子供應鏈要角的台灣。最新數據顯示，台灣製造業在6月和7月萎縮，生產和需求下滑，新出口訂單出現最大降幅。

台韓兩地勢頭減弱的部分原因與中國經濟放緩有關，中國仍持清零的防疫政策而繼續實施防疫封城，工廠活動7月份意外收縮，房地產銷售繼續疲軟。

美國方面，國內生產毛額（GDP）已連兩季負成長；在歐洲，6月工廠活動大幅下滑，進一步使歐陸和整個世界的經濟前景黯淡。

不過，國際貨幣基金（IMF）仍預計今年全球經濟將呈擴張態勢，且晶片銷售放緩未必意味衰退近在眼前，因為對於這些用於製造從汽車、智慧手機再到電腦的晶片產品，世界經濟仍有很高的依賴度。（譯者：陳亦偉）1110805