俄減供天然氣 德官員：用量得減2成防冬季短缺

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（中央社柏林6日綜合外電報導）德國能源監管機關首長穆勒（Klaus Mueller）表示，德國人必須節省至少20%的能源消耗量，才能避免在今年12月以前，面臨因俄羅斯天然氣減供而導致的能源短缺問題。

路透社報導，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）透過「北溪1號」（Nord Stream 1）管線輸往德國的天然氣減至產能的20%，增加了德國要為冬季節省天然氣的壓力。

穆勒說，德國也應該把出口給鄰國的天然氣削減20%，並進口10至15 GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時）的天然氣來避免短缺。

根據「週日世界報」（Welt am Sonntag）今天刊登的訪問內容，穆勒說：「如果我們不多節省一些，而且沒有獲得任何額外的天然氣，就會出現問題。」

德國上月調升秋季的天然氣儲備目標，要在9月1日前達到75%、10月1日達到85%、11月1日達到95%，並且推出撙節能源措施。

根據德國政府的天然氣緊急計畫，在天然氣供應緊縮的情況下，一般家庭將優先取得供應。但穆勒說，「優先」不代表家庭可以過度使用。

他說：「為確保相關工作不受影響，我認為對一般家庭實施撙節措施很合理。」

部分地方政治人物一直要求透過「水力壓裂」來取得天然氣，但穆勒表示，這個方法無法解決未來兩個冬天的天然氣短缺問題，德國仍將在未來兩個冬天仰賴俄羅斯天然氣。

但穆勒拒絕透露德國是否可能延長現有核電廠的服役時間，他表示要等待政府正進行的壓力測試結果才能答覆。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110806