日本東京新增病例低於3萬 COVID-19疫情稍緩

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，東京今天新增2萬6313例確診病例，較上週日減少5200多例，連續兩天低於上週同日。

日本富士新聞網自行統計，截至晚間6時止，全境單日新增20萬6497例確診病例，連續6天單日新增逾20萬例；今天全境另新增151例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，從東京都7天平均單日新增確診病例數來看，最近一週是前一週的98.6%，時隔約一個半月再度低於100%，呈現減少傾向。

大阪府今天新增1萬8309例確診病例，較上週日增加1800多例，至今累計病例數151萬1135例，包括5476例死亡病例。

廣島縣今天新增6029例確診病例創當地單日新高紀錄，至今累計病例數24萬1699例，包括535例死亡病例。

同創當地單日新高紀錄的還有德島縣的1118例，至今累計病例數4萬858例；及福島縣的2066例，至今累計病例數9萬9640例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增4277例確診病例，較上週日的4406例減少129例，至今累計病例39萬3953例。目前專責病床使用率高達85%，重症病床使用率37.1%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1183.02人染疫，沖繩縣以2375.23人連續135天高居日本各地之冠；東京都以1642.36人次之、福岡縣以1610.47人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110807