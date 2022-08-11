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英國偷車賊躲警察追捕 突發奇想藏進泰迪熊玩偶內

2022/8/11 19:34（8/11 19:43 更新）
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英國一名18歲青少年因偷車和駕駛罪行遭通緝，少年為了躲避追捕，試圖躲在大泰迪熊玩偶內。（圖取自twitter.com/GMPRochdale）
英國一名18歲青少年因偷車和駕駛罪行遭通緝，少年為了躲避追捕，試圖躲在大泰迪熊玩偶內。（圖取自twitter.com/GMPRochdale）
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（中央社曼徹斯特11日綜合外電報導）英國一名18歲青少年因偷車和駕駛罪行遭通緝，警方依據線報找到他的住處，少年為了躲避警方追捕，試圖躲在大泰迪熊玩偶內，警察留意到泰迪熊疑似在呼吸，發現他就藏在裡面。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）7月在羅契達（Rochdale）搜查杜布森（Joshua Dobson）住處時，「注意到一隻大熊在呼吸」，並發現杜布森就「藏在裡面」。

杜布森8月5日被曼徹斯特地方法官判處服刑9個月。

警方發言人表示，杜布「5月偷了一輛汽車，並在同一天沒有付加油錢，因此被我們追捕」。

他說，杜布森因為犯下汽車盜竊罪、無照駕駛以及加油沒付錢等原因被判入獄。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110811

警方留意到泰迪熊疑似在呼吸，發現被通緝的少年就藏在裡面。（圖取自twitter.com/GMPRochdale）
警方留意到泰迪熊疑似在呼吸，發現被通緝的少年就藏在裡面。（圖取自twitter.com/GMPRochdale）
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