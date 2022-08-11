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觀光證到期 斯里蘭卡前總統離開新加坡前往泰國

2022/8/11 19:46
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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩日前持短期觀光證入境新加坡，效期今天到期；星媒報導，拉賈帕克薩已離開新加坡，預計將抵達泰國。他上月在群眾抗議聲浪中離開斯里蘭卡。

斯里蘭卡今年經歷70年來最嚴重的經濟危機，導致國內爆發前所未見的動亂，數以千計抗議民眾闖入總統官邸和辦公室。拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）於上月14日經由馬爾地夫逃到新加坡，隨即辭去總統一職。

新加坡亞洲新聞台（CNA）等星媒今天報導，新加坡移民與關卡局回應媒體詢問時證實，拉賈帕克薩已於今天離開新加坡。

移民與關卡局日前表示，拉賈帕克薩持短期觀光證（short-term visit pass）入境新加坡進行私人訪問。他持有的短期觀光證有效期原為14天，隨後獲准延長14天，於今天失效。

拉賈帕克薩預計今天抵達泰國。

泰國外交部昨天證實拉賈帕克薩將進入泰國，但僅是暫時停留，之後將繼續前往其他地方，並非尋求政治庇護。（編輯：黃自強）1110811

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