屈服印度外交壓力 斯里蘭卡要中國船艦延後到訪

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（中央社可倫坡8日綜合外電報導）斯里蘭卡先前批准中國測量船「遠望5號」本週靠泊斯國南部赫班托達港，引發印度關切。在新德里當局強烈施壓下，可倫坡今天表示，已要求這艘船無限期延後到訪。

路透社報導，遠望5號（Yuan Wang 5）原定11日抵達斯里蘭卡南部、中國租用營運的赫班托達港（Hambantota Port），進行為期5天的加油及整補。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）Eikon平台，遠望5號目前正在東印度洋航行。

外國安全分析人士將遠望5號描述為中國最新一代太空監測船艦之一，可用於監測衛星、火箭和洲際彈道飛彈的發射。美國五角大廈表示，遠望號系列船艦由中國人民解放軍戰略支援部隊操作。

新德里當局擔憂其更大、更強的競爭對手中國會將赫班托達港作為位於印度後院的軍事基地使用。這個價值15億美元的港口靠近從亞洲到歐洲的主要航線。

斯里蘭卡外交部7月12日批准遠望5號於本月停靠斯國港口。

斯國外交部在聲明中說，「後來，鑑於需要進一步協商，外交部已與中國駐可倫坡大使館溝通，要求遠望5號推遲原定來訪行程」。

印度上月底表示，正在監測遠望5號的靠港計畫，還說新德里將保護自身的安全與經濟利益。此外，印度也向斯里蘭卡政府提出口頭抗議。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上被問到有關遠望5號的爭議時表示，中國與斯里蘭卡的關係「不針對第三方」。

自印度和中國兩年前在喜馬拉雅邊境發生武裝衝突，至少造成20名印度士兵和4名中國士兵死亡後，雙方關係一直很緊張。

中國和印度都試圖擴大在斯里蘭卡的影響力。斯里蘭卡如今正面臨獨立以來史上最嚴重的經濟危機，而印度今年向其提供的幫助比任何其他國家都多。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110809