中國航太測量船靠港斯里蘭卡 美印抗中角力受挫

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（中央社記者林行健新德里16日專電）斯里蘭卡無視美國與印度的反對，准許被印度媒體形容為「間諜船」的中國航太測量船「遠望5號」靠港，印度媒體將此解讀為美國、印度在可倫坡的抗中角力中受挫。

「遠望5號」（Yuan Wang 5）經過一番曲折，今天駛入斯里蘭卡南部赫班托達（Hambantota）港，停靠一週，但承諾不會從事任何研究。

赫班托達港是斯里蘭卡在中國「一帶一路」倡議下貸款興建，後因無力償還而長租給中國一家國有企業營運。分析人士曾指出，北京因此在印度洋得到了一個戰略立足點。

事實上，斯里蘭卡政府早於7月12日就已同意「遠望5號」靠港，但新德里擔心這艘測量船會被用於刺探行動，因此立即向斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表達關切。

印度與中國2020年6月發生流血邊境衝突，之後兩國在邊界部署重兵長期對峙，雙邊關係陷入低谷。

收到新德里的關切之後，可倫坡以「需要進一步協商」為由，要求遠望5號無限期延後去訪；中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上回應，「有關方面以所謂安全關切為由施壓斯方，這毫無道理。」

「印度人報」（The Hindu）今天引述消息人士報導，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週都曾在柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議時，向斯里蘭卡外交部長薩布里（Ali Sabry）提及此議題，薩布里隨後又與中國外交部長王毅商討。

斯里蘭卡目前身陷經濟危機，迫切需要所有外國的援助，「遠望5號」的到訪使可倫坡成為印度、美國與中國之間的夾心餅乾。

13日，斯里蘭卡外交部發布聲明稱，考量各種因素之後，准許「遠望5號」於16日至22日停靠港。這較中國6月下旬時申請的11日至17日，延後了5天。

斯里蘭卡「週日時報」（Sunday Times）日前曾報導，斯里蘭卡政府最近要求美國及印度駐可倫坡使節就反對「遠望5號」靠港提出「具體理由」，在未得到滿意的答覆之後，13日同意遠望5號進港。

「遠望5號」是中國第3代航太測量船，根據印度媒體報導，可用於追蹤及輔助人造衛星和洲際彈道飛彈。它的偵測範圍約達750公里，可刺探到印度東南部印度火箭發射場、核能發電廠及其他敏感設施的動態。

印度Jagran新聞網引述專家稱，北京意圖利用「遠望5號」，在印度的後院對付印度。此外，「遠望5號」如願駛進斯里蘭卡，對由美國、日本、印度和澳洲組成的四方安全對話（Quad）而言，算是一次挫敗。（編輯：黃自強）1110816