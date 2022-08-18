斯里蘭卡經濟崩潰 2022年恐萎縮8%創紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社可倫坡18日綜合外電報導）斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（Nandalal Weerasinghe）今天表示，國內經濟崩潰將使今年出現至少8%空前萎縮，但民眾不久之後將可期盼，通貨膨脹飛漲問題將有所緩解。

法新社報導，斯里蘭卡510億美元外債在今年4月違約；同時歷經多月糧食、燃料和藥品短缺後，現正爭取國際貨幣基金（IMF）提供紓困。

此外，因為物資稀缺和匯率急貶推升物價飆漲，斯里蘭卡2200萬人口已忍受長期停電之苦以及生活費用急劇上升的壓力。

斯里蘭卡央行先前預測，當前曆年經濟恐怕會嚴重萎縮7.5%，尤甚於2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐而創下的3.6%萎縮紀錄。

但威拉辛格今天在首都可倫坡告訴記者：「我們如今認為，萎縮幅度會超過8.0%。」

他指出，目前官方統計為60.8%的通膨率，9月將達到「大約65%」高峰，接著將因為需求降低和供應狀況改善而逐步緩和。

威拉辛格還說，由於通貨內流情況改善以及進口減縮，引發經濟危機的外匯短缺問題已紓緩；「我們現在已有資金進口汽油、柴油和藥品等需求最迫切的商品」。

連月來民眾抗議經濟崩潰的行動，最終讓總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在7月請辭下台。

上個月政局動盪使得斯里蘭卡向國際貨幣基金求援的談判陷入停頓，但在8月底之前，國際貨幣基金代表團可望抵達可倫坡磋商援助事宜。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110818