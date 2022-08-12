聯合國祕書長會尹錫悅 支持北韓不可逆非核化

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在首爾與南韓總統尹錫悅會面，表態支持北韓應達到「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID , Complete, Verifiable and Irreversible Denuclearization）。

古特瑞斯今天中午在位於首爾市中心龍山區的韓國總統辦公室與尹錫悅共進午餐，韓聯社報導，尹錫悅在會中先使用了CVID這個用詞，古特瑞斯也表示支持CVID的立場，並說「這對我們達成區域安全、和平、穩定而言，是相當重要的基本目標」。

美國及南韓在北韓核問題上要求北韓達到CVID目標，但這個用詞引發平壤當局反彈，之後便不太出現在正式外交場合，今年5月美韓峰會時發表的聯合聲明也用「朝鮮半島完全非核化」代替CVID。

不過，隨著北韓幾年以來挑釁行動愈發頻繁，美韓當局也開始出現認為應重新開始使用CVID來表達非核化要求的意見。

除表示支持CVID立場，古特瑞斯也提及國際社會強化禁止核子擴散條約（NPT）體系的重要性。

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古特瑞斯說，韓國一向全面支持聯合國活動，是參與聯合國活動的模範國家之一，尤其在維持和平相關努力上貢獻許多，也幫助其他國家，占有領導性地位，在人權、社會經濟發展、氣候變遷等各種國際社會面臨的挑戰上都有相當大的貢獻。

古特瑞斯繼日本、蒙古後，於11日飛抵韓國進行兩天一夜訪問，這也是他在2018年出席平昌冬奧後，時隔4年再次訪韓。（編輯：黃自強）1110812