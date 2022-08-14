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耶路撒冷公車槍擊案 涉案恐怖分子被捕

2022/8/14 17:36
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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）以色列警方宣布，耶路撒冷舊城今天黎明前發生的公車槍擊案，涉案「恐怖分子」已經落網。這起槍擊案造成1名孕婦在內的8人受傷，其中2人傷勢嚴重。

法新社報導，這起發生在距離猶太人最神聖祈禱場所西牆（Western Wall，又稱「哭牆」）不遠的攻擊事件過後數小時，警方發言人李威（Kan Eli Levy）告訴公共電台：「恐怖分子已在我們手裡。」

根據警方聲明，凶嫌後來向以色列當局投案，當局未公布他的身分。 以色列媒體報導稱，槍手是一名來自東耶路撒冷的巴勒斯坦人。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（MDA）稱這起事件為「舊城恐怖襲擊」。

MDA醫護人員發布聲明稱：「我們很快就趕到現場，在教宗街（Ma'ale Hashalom Street），我們看到一輛客車…在路中央。旁觀者打電話，請我們前去治療公車上兩名30歲左右的受槍傷男子。」

MDA發言人海勒（Zaki Heller）起先表示，有6名男性和1名女性受傷，7人都「意識清楚」，隨後警方將受傷人數提高至8人。

夏里茲迪克（Shaarei Tsedek）醫院發言人告訴法新社，其中一名傷者是孕婦，她的嬰兒在襲擊事件後出生。

他說：「她仍在插管治療，情況嚴重。嬰兒已經出生，情況嚴重但穩定。」

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）在事件發生後表示：「所有想要傷害我們的人都應該曉得，他們將為此付出代價。警方和以色列國防軍（IDF）正努力恢復該市的平靜和安全感。」

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控制加薩走廊（Gaza Strip）的伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）讚揚這是一次「英勇的行動」，但未宣稱要對這次襲擊負責。其聲明說：「我們的人民將繼續以各種方式抵抗和打擊占領者。」

這起槍擊事件發生之前一週，以色列和伊斯蘭聖戰武裝分子在加薩3天的衝突剛落幕。至少49名巴勒斯坦人在7日結束的暴力事件中喪生，包括伊斯蘭聖戰士和一些兒童。在埃及斡旋下，雙方達成停火。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110814

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