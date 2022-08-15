路透社：美財政部鬆綁 華爾街據傳重啟俄債交易

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（中央社紐約15日綜合外電報導）路透社引述銀行文件報導，華爾街數間主要銀行近日開始重新提供俄羅斯債券交易的服務，再給投資人處置這些被西方認為令人頭痛資產的機會。

一名持有俄羅斯債券的投資人和兩名銀行消息人士表示，美國以經濟制裁懲罰莫斯科入侵烏克蘭，財政部禁止本國投資人購買俄國證券後，大多數美國和歐洲銀行已於6月撤出這個市場。

根據來自6家銀行的電子郵件、客戶報告和其他通訊記錄，以及採訪消息來源發現，美國財政部7月發布指導方針，允許美國持有人降低俄羅斯持倉部位後，華爾街銀行已審慎重返俄羅斯公債和公司債市場。

文件顯示，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）、美國銀行（Bank of America Corp）、花旗集團（Citigroup Inc）、德意志銀行（Deutsche Bank AG）、巴克萊銀行（Barclays Plc）和傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group Inc）已進入市場。

華爾街銀行回歸俄債市場、所提供交易的細節，以及為避免違反制裁而採取的預防措施，都在這篇報導首次遭到揭露。美國銀行、巴克萊、花旗和小摩都拒絕置評。

傑富瑞金融集團發言人表示，公司正在「符合全球制裁規定下執行業務，以滿足客戶」因應這種複雜情況的需求。

熟悉德銀的知情人士表示，德銀根據客戶要求和個案情況為客戶交易債券，以進一步降低在俄羅斯的風險暴露，或非美國客戶的風險暴露，但不會執行這兩類以外的業務。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110815