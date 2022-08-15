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美國務院譴責耶路撒冷槍擊案 至少5名美國人受傷

2022/8/15 17:21
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國國務院今天發布聲明，「強烈譴責」今天稍早在耶路撒冷舊城外發生的公車槍擊案，稱這起造成8人受傷的事件為「恐怖攻擊」，並指出傷者至少包含5名美國人。

路透社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說：「我國駐以色列大使和耶路撒冷的美國官員正密切聯繫受害者家屬，我們也向家屬深表同情與支持。」

聲明也指出，美國「在耶路撒冷的團隊正日以繼夜工作，努力支援受害者及其家屬，並會持續密切關注相關動態。」

今天黎明前，耶路撒冷舊城外發生公車槍擊案，槍手目前已向以色列當局投案。

猶太人、穆斯林和基督徒的聖地位於舊城內。巴勒斯坦試圖讓舊城成為其領土，而以色列則將耶路撒冷視為其國家首都，但並未被國際承認。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）在聲明中說：「耶路撒冷是我國首都，也是所有宗教的旅遊勝地。」他也補充道，以色列軍方會「恢復該區的平靜」。

目前尚未有任何武裝組織宣稱要對這起襲擊負責。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110815

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