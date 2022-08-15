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澳洲前總理遭爆疫情時兼任數重要部長 現總理徹查

2022/8/15 17:53
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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲前總理莫里森遭爆在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，秘密任命自己兼任多個重要部長職務，今天引發政治風暴，現任總理艾班尼斯指責莫里森運作「影子政府」，矢言迅速徹查。

法新社報導，莫里森（Scott Morrison）被發現任命自己為衛生部長、財政部長以及資源部長等職務，事前沒有告知同僚、國會或是選民。

路透社報導，儘管傳統上，澳洲部長要在總督主持的儀式中宣誓就職，莫里森兼任這些職務時並未這麼做。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，主要內閣成員似乎不知道這些任命。

艾班尼斯今天告訴記者，莫里森的行徑「非比尋常，前所未見…這是前總理集權」，他已徵詢澳洲第二號法律官員、法律政策專員（Solicitor-General）的意見。

他說：「這如果發生在非民主國家，將是那種你會奚落的卑劣行為。莫里森竟然運作影子政府。」

「你知道嗎，這可不是某種社區足球社團，這是澳洲政府，而澳洲人民被瞞在鼓裡，不清楚政府的職務安排。」

在某些案例，莫里森任命自己為共同部長，卻沒告知已經被任命擔任那個職務的部長。

澳洲人報（The Australian）報導，莫里森2020年被任命為衛生部長，同任衛生部長的還有韓特（Greg Hunt）。這麼做是為了避免因應疫情進入生物安全緊急狀態時，權力過度集中。莫里森之後被任命為財政部長，2021年擔任資源部長。

這起醜聞揭發了澳洲政府內部決策的不透明性，引發各方質疑是否需要更嚴格的民主保障機制。

目前還不清楚莫里森兼任多少部長職務，但澳洲當地媒體報導，他利用資源部的職務，砍掉一個雪梨外海的重要天然氣計畫。

莫里森的保守派聯合政府在5月大選中失去政權，結束近10年的中間偏右政府執政。

總督辦公室在寄給路透社的聲明中表示，根據憲法，這些職務的任命是有效力的，不需要舉行宣誓就職儀式，並表示是否公布端由當時政府決定。

總督秘書發言人說，「任命部長管理職責之外的部門，這種情況並不少見」。

發言人表示，總督循正常程序並在政府的建議下，任命莫里森擔任他自己部門和總理外的部長職務。

憲法專家涂枚（Anne Twomey）則表示，這事「十分詭異」，並可能為前政府的部分決策引來法律上的問題。

她說：「這當中牽扯的遮遮掩掩十分詭異，令人懷疑這些人究竟哪根筋不對，為何一切都要這麼神秘兮兮。這完全不妥。我們生活在一個民主國家，行事需要透明。」（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110815

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