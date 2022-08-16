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節能減碳 美國撥款497億元購置低碳公車

2022/8/16 22:00
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國交通部今天表示將撥款16.6億美元（新台幣497億元）給各城市和州，用於購買1800輛公車，讓公共運輸工具更潔淨、低碳排放。

路透社報導，白宮表示，這筆款項將用來購置1100輛零排放公車，將讓現有的1300輛零排放公車數量增加近一倍。

2021年通過的1兆美元基礎建設法案為150個公車車隊提供資金，幫助各大城市和州淘汰較老舊的高污染公車。

這筆資金還將購買700輛公車，包括油電混合、天然氣和柴油車型。白宮基礎建設協調員蘭德魯（Mitch Landrieu）告訴記者：「這些資金將用於這個國家的每個角落。」

在美國人於2019年的100億次公共運輸轉乘旅途中，公車約占一半，但綠色公車仍然很少。根據美國公共交通協會（APTA），2020年美國7萬2000輛公車中只有18%是油電混合動力車。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，數以千萬計美國人在家工作，商務和觀光旅行受限，公共運輸系統使用率也隨之降低，但隨著美國人返回辦公室工作，再度開始旅行，使用次數正在提高。

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美國最繁忙的運輸系統紐約大都會運輸局（MTA）將獲得1億1600萬美元，購置約230輛電動公車，以取代舊的柴油公車，使有5800輛公車的車隊近4%實現電氣化。

洛杉磯郡都會運輸局（Metro）將獲得1億410萬美元，用於購買約160輛電動公車，汰換舊的壓縮天然氣 （CNG）公車；而麻薩諸塞灣交通運輸局（MBTA）將獲得1億1600萬美元，購買多達85輛電動公車取代柴油車。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110816

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