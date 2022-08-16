避險基金艾略特管理 傳拋售幾乎所有軟銀持股

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天引述未具名消息人士報導，知名避險基金艾略特管理公司（Elliott Management）已經出售日本軟體銀行公司的幾乎全部持股。

軟銀先前宣布創紀錄的回購計畫後，一度帶動股價飆漲，但艾略特管理公司早已經減持股份。由於投資人對軟銀青睞的高成長股票持懷疑態度，軟銀的投資組合隨後受到科技股暴跌影響。

軟銀股價在2021年3月一度超過網路泡沫時期的高點，但隨著其投資組合價值縮水，軟銀股價已下跌近一半。軟銀本月在財報中表示，截至6月底的6個月內，其投資部門願景基金（Vision Fund）虧損500億美元。

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金融時報援引一位消息人士的話報導，艾略特管理公司拋售軟銀持股的確切規模和時間，目前仍不得而知，但事情發生在今年稍早的時候，當時軟銀受到全球科技股拋售潮的重創。艾略特管理公司先前曾投資軟銀高達25億美元。

對此，軟銀拒絕置評，艾略特管理公司則沒有立即回應置評要求。軟銀股價今天下跌約2.5%，而日經指數微跌0.01%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110816