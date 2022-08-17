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美駐海地特使懸缺多時 議員聯名促拜登快任命

2022/8/17 14:55
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（中央社邁阿密16日綜合外電報導）路透社今天引述邁阿密前鋒報（The Miami Herald）報導，在加勒比海島國海地幫派暴力猖獗之際，4位美國聯邦眾議員聯名致函，敦促拜登總統任命新海地特使。

這個特使職位是在海地總統摩依士（Jovenel Moise）2021年7月遇刺後設立，但當時獲任特使的富特（Daniel Foote）上任數月即遞出辭呈，以抗議美國大量驅逐海地移民的不友善政策，之後職位懸缺至今。

此後幫派暴力愈演愈烈，血腥的地盤爭奪戰造成數百人死亡，數千人流離失所，近幾週首都太子港政府所在地附近還爆發了幫派衝突。

戴敏斯（Val Demings）、克拉克（Yvette Clarke）、普瑞斯利（Ayanna Pressley）、謝菲勒斯-麥克米克（Sheila Cherfilus-McCormick）4位眾議員在8月15日的信函中指出：「政府少了這個關鍵接觸點，無疑損害政府支持海地人民的努力。」

信中指出海地沒有民選政府：「總統先生，我們迫切請求您任命新的海地共和國特使。」

白宮國家安全會議（White House National Security Council）發言人被問到這封信時表示，拜登政府會透過提供援助與力挺「海地對於解決當前政治僵局的方案」，致力支持海地。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110817

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