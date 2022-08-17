莫里森為兼任5部長辯護 因覺獨自肩負治國責任

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲前總理莫里森今天再為疫情期間自己私下宣誓兼任過5個重要部長職位辯護，表示之所以決定這麼做，是因為他感覺對國家背負的責任在他一個人身上。

路透社報導，澳洲自由黨（Liberal Party）在5月大選敗選後，黨魁暨總理莫里森（Scott Morrison）下台。但他在總理任內兼任多個部長的空前行徑曝光後，面臨來自對手工黨（Labor）政府到所屬自由黨排山倒海的批評，他今天召開記者會一一回應。

莫里森在2020與2021年間，私下指派自己兼任過內政部長、國庫部長、衛生部長、財政部長和資源部長。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這樣的行為破壞澳洲的西敏制（Westminster system）政治體制，也就是承襲英國國會、奉行議會至上原則的議會民主制。

其中3名部長表示，本週消息曝光之前，他們一直不知道自己曾和莫里森分享部長職權。

莫里森今天在記者會上回憶起2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情襲擊澳洲時的情況，他說：「我當時是在暴風雨中掌舵。身為總理，除了我以外，沒有人能真正了解我肩上背負的責任有多重。」

莫里森當時是在澳洲總督赫爾利（David Hurley）任命下宣誓兼任其他部長。但他說自己並未「接管」這些部長職，也沒有部長遭到干預，只有一次例外是他拒絕了資源部的一項計畫。

莫里森表示，他並未知會這些部長，是因為他只會在緊急情況下動用相關職權。「這些部長之所以不知道這件事，恰恰證實了我不太干涉或介入他們的任何活動。」

赫爾利的發言人則透過聲明表示，赫爾利當時是依照政府意見來行事，消息未曝光事關莫里森前政府，「總督並無理由認為任命案的消息不會對外公布」。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）憲法學者威廉斯（George Williams）指出，澳洲採取的是以內閣為基礎、仰賴一群人治理國家的體制，而非總統制。「秘密任命的這件事，正是事件構成問題的核心因素。」

莫里森最早在2020年開始兼任衛生部長和財政部長，當時是因為擔憂這些行使緊急權力的部長可能染疫無法執行職務。

但到了去年5月，莫里森又兼任內政部長和國庫部長。他說這一部分是因為國家預算在5月提交，且當時澳洲政府正與英國及美國磋商關於核潛艦的AUKUS三方安全協議。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）告訴澳洲廣播公司電視台（ABC TV），澳洲情報機關並不知道莫里森曾經兼任內政部長。

她說：「我現在負責的機關之一澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation，ASIO），它的首長並不知道一整年期間有第2位內政部長。…這為我們國家造成真正的弱點。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110817