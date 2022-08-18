沙烏地女子英國念書推文談女權 返國遭判刑34年

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一名在英國攻讀博士的沙烏地阿拉伯女子因為自己在推特上的活動，遭沙國法院判處34年徒刑。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社利雅德17日綜合外電報導）一名在英國攻讀博士的沙烏地阿拉伯女子因為自己在社群媒體推特（Twitter）上的活動，遭沙國法院判處34年徒刑。美國國務院今天表示正在研究這起案例。

法新社報導，文件顯示，沙烏地上訴法院於8月9日對女子席哈（Salma al-Shehab）做出判決，原因為幫助異議人士尋求在沙國「擾亂公共秩序」。

席哈是英國里茲大學（University of Leeds）博士候選人，也是2個孩子的母親；根據判決，她也被禁止出國34年。

席哈在推特上擁有2600名追蹤者，她常發表關於這個保守遜尼派穆斯林國家女權問題的推文。

富產石油的沙烏地正在鎮壓維權人士，其中許多人遭到判刑並禁止出國。

美國總統拜登不到一個月前造訪沙烏地。儘管沙國人權紀錄劣跡斑斑，拜登仍決定出訪，因而受到外界批評。

席哈去年1月因英國學校放假回國，在沙國被捕。

34歲的席哈今年6月原本被判處6年徒刑，包括3年緩刑和3年禁止出國，然而上訴法院本月加重了刑期。

根據法院文件，席哈可以在30天內就最新的判決在沙國最高法院提出上訴。

總部位於英國倫敦的人權組織ALQST譴責這項判決，稱這是「沙烏地當局對一名和平行動主義者做出最長的判刑」。

ALQST公關事務負責人哈斯洛爾（Lina al-Hathloul）說：「這項判決令人震驚，對沙國當局宣稱為女性和法律制度改革一事來說，是一種嘲弄。」

一位不願透露姓名的席哈密友告訴法新社，席哈「不認為自己在推特上的活動會為自己帶來任何麻煩，至到被捕才感到驚訝不已」。

路透社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體表示：「行使言論自由來倡導女權不應遭定罪，永遠不該被定罪。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110818