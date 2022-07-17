拜登沙國行改善兩國關係 但幾無其他勝利

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（中央社沙烏地阿拉伯吉達16日綜合外電報導）美國總統拜登透過與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼碰拳打招呼走上修補關係的第一步，但今天在沒取得多大成果情況下離開沙國，讓外界懷疑他跑這一趟是否值得。

路透社報導，拜登4天來訪問了以色列和沙烏地阿拉伯，而他這趟首度以總統身分進行的中東行，意在重置美沙雙邊關係、凸顯美國對中東地區的承諾，並抗衡伊朗、俄羅斯與中國日增的影響力。

然而，棘手的同框畫面讓拜登沙國行蒙上了陰影。拜登並不想表現出他擁抱穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）這位遭美國情報圈直指是2018年殘忍殺害「華盛頓郵報」專欄記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的幕後主使。沙國否認王儲涉及哈紹吉命案。

拜登說自己曾當面向王儲提及哈紹吉命案；穆罕默德．沙爾曼則不為所動，告訴拜登美國也曾犯過錯。

拜登離開中東時，沙國並未當下承諾增產石油，也沒公開支持美國力推在中東組成一個包含以色列的中東安全聯盟。然而，拜登這一趟並非白費力氣。

拜登與穆罕默德．沙爾曼在沙國城市吉達（Jeddah）王宮前的碰拳之舉，成了這趟行程最關鍵性的一幕，而這一幕是事前多個月的運籌帷幄才定案。

一開始，白宮官員無法敲定是否該透過拜登出訪的方式來獎勵沙國王儲，也很苦惱拜登出訪會造成什麼樣的觀感。但到頭來，他們決定維持與沙國這段80年來歷經風風雨雨的戰略關係，不僅對美國利益極為重要，也有助於兩國開始新的篇章。

沙國當局也採取多項重要步驟，替拜登這場訪問鋪路，包括支持一項由聯合國斡旋的葉門衝突停火協議，這對2021年宣布不再支援沙國為首聯軍行動的拜登來說，不啻是一大勝利。沙國同時協助推動石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）加速7、8月的產量成長。

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究員瑞戴爾（Bruce Riedel）說：「9位阿拉伯領袖召開峰會支持葉門停火，明顯是一大成就，但這些成就的代價就是（拜登要與沙國王儲）碰拳。」

拜登造訪沙國，本希望說服這個OPEC要角提高石油產量，但沙國堅守策略，亦即必須在包含俄羅斯的OPEC+產油國聯盟架構下行事、不片面採取行動。

居高不下的汽油價格助長美國、全球通膨飆升，導致拜登在關鍵11月期中選舉前民調一落千丈。

然而，白宮官員有信心，他們的外交努力將協助形塑OPEC+成員國下一場會議的對話。

位在華府的戰略暨國際研究中心（CSIS）能源分析家卡希爾（Ben Cahill）說：「各界都在關注8月3日的OPEC+會議。如果沙國和阿拉伯聯合大公國希望增產，就會透過OPEC+採取行動。然而，我們必須謹記，需求正在放緩，我不確定這些國家能被說服市場需要更多原油供給。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110717