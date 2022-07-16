駁哈紹吉遇害責任 沙王儲告訴拜登：美國也曾犯錯

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（中央社沙烏地阿拉伯吉達16日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯官員說，關於沙裔記者哈紹吉遭到殺害，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼告訴美國總統拜登，利雅德已採取行動避免憾事重演，但美國也曾犯錯，包括在伊拉克。

另一方面，穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天在美國與阿拉伯國家召開的高峰會上表示，支持全球經濟需要聯合努力；但他也說，有關能源的來源，不切實際的政策只會導致通貨膨脹。

拜登（Joe Biden）昨天告訴沙烏地阿拉伯實質領導人穆罕默德．沙爾曼，他認為美國「華盛頓郵報」記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭到謀殺，對方負有責任。沙國王儲已否認這件事責任在他。

一名沙烏地官員對路透社發送一份聲明，內容表示，王儲與拜登會面時告訴對方：「王國已採取一切措施，來預防未來發生類似錯誤。」但他也對美國總統表示，嘗試將某些價值觀強加在其他國家，恐怕會適得其反。

穆罕默德．沙爾曼據稱還說，哈紹吉遇害的2018年，「全球其他地方也發生類似憾事，有其他記者遭到殺害」。「美國也犯了數個錯誤，例如伊拉克的阿布賈里布（Abu Ghraib）監獄事件和其他例子。

穆罕默德．沙爾曼據稱還提到半島電視台（Al Jazeera）的巴勒斯坦裔美國籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）今年5月在約旦河西岸（West Bank）採訪時，遭遇以色列軍隊突襲行動而中彈身亡一事。

根據聲明，穆罕默德．沙爾曼告訴拜登，世界上所有國家都有一些一致的價值觀和一些不一致的價值觀，美國和沙烏地阿拉伯更是如此。

「然而，嘗試強加這些價值觀可能會有反效果，例如美國在伊拉克和阿富汗這麼做便失敗了。」

拜登今天與6個波斯灣阿拉伯國家及埃及、約旦和伊拉克的領袖召開高峰會。美國官員曾表示，拜登會與波灣產油國領袖討論能源安全議題，他並期盼石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）採取更多行動來增產。沙烏地是OPEC成員國暨全球最大原油出口國。

穆罕默德．沙爾曼在峰會上警告：「採取將主要能源來源排除這樣不切實際的政策，來讓（溫室氣體）排放減少，將導致接下來幾年出現前所未有的通貨膨脹，能源價格將攀漲，失業率將升高，嚴重的社會和安全問題也將惡化。」

他並指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及地緣政治情勢，使得有必要採取進一步聯合行動來支持全球經濟；而環境上的挑戰，則必須要用「實際且負責任」的方式逐漸轉換到永續的能源來源。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110716