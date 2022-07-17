石油難增產人權立場倒退 分析：拜登中東行無突破

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美國總統拜登（左）上任後首訪中東尋求重申華府影響力，但分析認為，他此行沒有取得任何外交突破。圖為拜登15日會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（右）。（安納杜魯新聞社）

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（中央社沙烏地阿拉伯吉達17日綜合外電報導）美國總統拜登上任後首訪中東，尋求重申華府影響力。分析認為，石油增產恐無望、以色列-沙烏地阿拉伯關係無進展，而且人權立場倒退，此行沒有取得任何外交突破。

法新社報導，在從能源價格，到人權，以及以色列區域角色等議題上，拜登4天中東行就算有成效可言，恐怕也無足輕重。

沙烏地阿拉伯解除了對往返以色列飛機的飛越領空限制，這是拜登此行少數幾項具體成效之一，拜登本人稍早說這是件「大事」。但是美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）昨晚回到華府後，利雅德對此輕描淡寫。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）的卡圖勒斯（Brian Katulis）認為拜登行程中宣布的舉措「不太顯著」，如此評價幾乎沒有人會有意見。不過他也提到，仍有一些代表著「也許有什麼較重大成果將會出現的正面跡象」。

卡圖勒斯說：「他們不會一夕改造這個地區，如果要讓這麼多項第一步充分發揮潛能，區域有關各方還有很多事得做。」

拜登2018年曾就諸如記者 哈紹吉 沙烏地記者哈紹吉Jamal Khashoggi失蹤案 哈紹吉是誰？

知名記者哈紹吉是沙烏地阿拉伯多家知名日報主筆，過去他與沙國領導階層關係良好，後來批評沙國政策，還曾撰文評論沙國王儲穆罕默德沙爾曼（Mohammed bin Salman），他擔心報導引發後患，過去一年曾自我流放美國。

事件發展

10/2：哈紹吉為了與土耳其未婚妻結婚，造訪沙國駐伊斯坦堡領事館領取相關文件，之後離奇失蹤。

10/6：土耳其警方初步研判哈紹吉在領事館內遭殺害，沙國當局及領事館則否認指控。

10/9：親土耳其政府的媒體「晨報」（Sabah）列出15名沙國男子姓名和照片，土耳其認為他們的任務是謀殺哈紹吉。

10/13：傳出哈紹吉的Apple Watch錄下遭嚴刑拷打和殺害的錄音，但無法證實。沙國內政部長否認殺害哈紹吉並譴責傳言都是「謊言」；美國總統川普揚言，哈紹吉若遭殺害將「嚴厲懲罰」沙國，歐盟也呼籲沙國展開調查。

10/14：沙國警告，若因哈紹吉失蹤案遭到任何制裁，會以「更大的行動」回擊。

10/15：沙國國王沙爾曼下令進行內部調查，同時，與土耳其成立的共同調查工作小組也準備前往沙國領事館搜索。

10/17：傳哈紹吉進入領事館後活生生遭肢解殺害，7分鐘錄音檔曝光遇害過程。

10/20：沙烏地阿拉伯證實，哈紹吉在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館與人打鬥後身亡。

影響

失蹤案衝擊外資對沙國信心，造成沙國股、匯市大跌，另外，愈來愈多西方國家企業退出23日起在利雅德舉行的未來投資計畫會議。 看更多 關閉 （Jamal Khashoggi）殘殺案等侵害人權問題，矢言會讓此行最後一站的沙烏地在國際間成為「賤民國家」。但是拜登在沙烏地的舉動令人權運動人士大吃一驚，對他的評價也更為嚴厲。

● 石油難望增產

沙烏地向來是行程中最令人憂心的一站。俄羅斯侵略烏克蘭導致能源價格飆漲，拜登此行面臨爭取利雅德支持的強大壓力。日增的油價已經威脅到美國民主黨在11月期中選舉的贏面，華府迫切需要這個全球最大原油出口國助一臂之力，讓油價降低。

拜登15日與沙烏地領導人展開雙邊會談後表示，正「盡我所能」希望可以提高石油供應，但是他同時表示，「還要再過數週」才會看到具體成果，而目前並不清楚將有什麼可能的成果。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也告訴記者，任何行動「將會在石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）架構下達成」，此一說法降低了外界的期望。

拜登隔天與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6個成員國，以及埃及、伊拉克、約旦領導人進行高峰會，沙烏地外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王在記者會中指出，石油「其實不是主題」。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）承諾將產能增加到每天1300萬桶，但此事5月間就已首度宣布，而且註定無法於2027年前實現。

● 沙以關係乏進展

在增進以色列與阿拉伯國家關係的議題上，利雅德似乎幫忙拜登拿下一勝，至少在一開始是如此。

儘管雙方商業和安全關係祕密增長，沙烏地從不曾承認以色列，並且拒絕加入2020年由美國促成、讓以色列與巴林和阿拉伯聯合大公國關係正常化的亞伯拉罕協議（Abraham Accords）。

沙烏地航空當局15日上午宣布解除對「所有航空公司」飛越領空限制，為以色列飛機運用沙烏地領空舖平道路。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）宣稱，此舉為「與沙烏地阿拉伯關係正常化正式邁出第一步」。但是這種想法昨天立刻遭到沙烏地外長費瑟予以駁斥，強調此舉與以色列「毫無關連」，而且「不是任何進一步作為的前兆」。

拜登走訪以色列和巴勒斯坦自治區（Palestinian Territories）期間，停滯已久的以巴和平進程同樣毫無進展，使得他只能聚焦在對巴勒斯坦人提供4G網路等經濟措施上。

● 人權立場倒退

拜登與拉皮德簽署新安全協議，作出美國絕對不會允許伊朗取得核武的承諾。

但是此一協議無法遮掩兩國在作法上的分歧。拉皮德明確表示，外交和談判有所不足的時候，動武必須是一個選項；拜登則再次確認他仍然想要給外交一個機會，強調動武是「最後手段」。

拜登此行遭遇到的最嚴重反彈來自他與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼的會面。美國情報機構曾斷定，哈紹吉慘遭殺害和肢解的行動獲得穆罕默德．沙爾曼「批准」。

兩人15日見面時碰拳打招呼的舉動，遭「華盛頓郵報」（The Washington Post）發行人兼執行長萊恩（Fred Ryan）批評「可恥」。哈紹吉生前為華郵專欄作家。

華府阿拉伯波斯灣國家研究所（Arab Gulf States Institute）的德旺（Kristin Diwan）說：「拜登總統跟穆罕默德．沙爾曼如此問好令人痛苦，畫面表現出我們將無力追究責任。」

沙烏地異議人士阿拉勞德（Abdullah Alaoudh）指出：「那代表著嚴重倒退。」阿拉勞德的父親是沙烏地著名神職人員，於2017年影響深遠的打壓異己行動中遭到關押。

但是就跟在其他議題上一樣，要沙烏地在人權議題上立即讓步，可能性向來不高。其他專家認為，此事不至於讓拜登此行失敗收場。

分析家伊比斯（Hussein Ibish）指出：「此次訪問本身堪稱是一項成就，尤其對沙烏地這邊，特別是對穆罕默德．沙爾曼而言。」

至於對拜登來講，伊比斯認為，此行致力修復他個人，以及華府與利雅德的政治關係。他說：「這一點看起來已經達成了。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110717