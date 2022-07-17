拜登中東行落幕 伊朗批挑起中東緊張和危機

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（中央社德黑蘭17日綜合外電報導）美國總統拜登昨天結束對沙烏地阿拉伯和以色列訪問行程後，伊朗今天指控華府挑起中東緊張態勢。沙烏地和以色列分別是德黑蘭的區域對手和死敵。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）在聲明中指出，華府「再次訴諸伊朗恐懼症的失敗政策，試圖製造區域緊張和危機」。

拜登昨天矢言，美國不會「容忍區域內的任何國家透過建軍、侵略，以及/或威脅等方式，致力支配另外一個國家」。他擺明指的是伊朗。

這是拜登上任後首訪中東，時間就在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）定19日訪問德黑蘭之前數日。

拜登與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6個成員國，以及埃及、約旦、伊拉克領導人在沙烏地吉達巿（Jeddah）舉行高峰會。他在演說中對阿拉伯國家領導人保證，華府將與中東維持全面接觸。

拜登說：「我們不會一走了之，留下真空給中國、俄羅斯或伊朗來填補。」與會領袖在會後聯合聲明中承諾「維持區域安全與穩定」。

聲明還強調在外交上致力防止伊朗發展核武，尤其呼籲提升聯合威懾力，以對抗無人機構成的「日增威脅」。這很可能劍指德黑蘭。伊朗15日宣布一支由船艦和潛艦搭載武裝無人機的部隊成軍。

否認尋求製造核彈的德黑蘭今天對吉達峰會上述聲明予以駁斥。

卡納尼說：「這些虛妄指控與華府對這個區域進行的煽動性政策一致。」

拜登中東行13日從以色列展開，美、以簽署安全協議強化對付伊朗的共同陣線。拜登矢言要動用美國「所有」力量，阻止伊朗取得核武器。

卡納尼表示，上述協議是美國「欺騙和虛偽的顯著跡象」，因為「猶太復國主義政權（指以色列）是區域內最大核武軍火庫持有者，他們對此視而不見」。外界普遍認為，以色列擁有中東唯一但是沒有宣布的核武庫。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110717